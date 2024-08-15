【是日通勝】

農曆七月十二

甲辰年 壬申月 辛亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、沐浴、整路

忌：動土、嫁娶、安床

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：34、03、41

幸運顏色：淺綠色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：財運平平，投資要審慎，太急躁容易受騙。

金牛座：愛情運欠佳，被動心態不變，難打破悶局。

雙子座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

巨蟹座：工作表現佳，有能力不妨助同事一臂之力。

獅子座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

處女座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

天秤座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

天蠍座：公事上要跟難纏的人周旋，不容半點鬆懈。

人馬座：只要有足夠耐性，可把當下難題逐一克服。

山羊座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

水瓶座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

雙魚座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 冇煩惱

（跌）蛇 健康差

鼠：貴人力撐，有望展現才華，不要錯過。

牛：錢包有進帳，但投資要做好風險評估。

虎：運勢好極了，事業順利，有意外收穫。

兔：不應冷落伴侶，是時候享受二人世界。

龍：手忙腳亂易出錯，事情做完後要核對。

蛇：是日沖煞，身心狀態欠佳，抵抗力弱。

馬：提升自己的學識，對事業發展有幫助。

羊：給自己一個獨處時間，有助排難解紛。

猴：做好分內事，勿跟小人發生正面衝突。

雞：勿犧牲休息時間，以免引發健康問題。

狗：生活與工作皆順利，得着也比預期多。

豬：腦筋轉數快，做事效率高，勢如破竹。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

沙羅雙樹 諸行無常

「沙羅雙樹，諸行無常」這是佛陀的遺言，深刻地呈現了人生的本質：「一切皆是無常」，就像沙羅樹下的花朵，它們短暫而美麗地綻放，卻又轉瞬即逝。同樣地，我們所擁有的一切財富、地位、親人等等，都會隨着時間流逝而消失。即使是我們自己的生命，也終將走向完結。

這看似悲觀，卻蘊含着智慧。正因為一切都無常，我們才更應該珍惜當下，好好活出真我。我們不應執着於短暫的喜怒哀樂，而是以平和、開放的心態面對生命的起伏。只有這樣，我們才能超越苦難，找到內心的自由和平靜。

佛陀的遺言提醒我們要明白世間萬物的本質，它們都是暫時性的，都會消逝。只有真正理解這一點，我們才能放下對物質和情感的執着，走向解脫。

讓我們銘記「沙羅雙樹，諸行無常」，用智慧和覺悟來看待生命，在有限中找到無限的可能。就從現在開始，請大家放下不必要的煩惱，一起好好的享受短暫而美好的人生吧！