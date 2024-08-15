何泳芍遭睇死搵唔到錢　被誘去富豪飯局過夜價50萬

無綫藝人李芷晴與何泳芍（Honey）屬同屆港姐出身，加上性格相近，故相當老友。日前何泳芍受訪時大爆曾被邀出席富豪飯局，「過夜價」更有50萬元，對方睇死她說：「你喺TVB都搵唔到幾多！」

同為2018年港姐佳麗的她們，近年芷晴主力拍劇，Honey則做主持居多，之前更被捧為「奧運之星」。Honey擁有34D好身材，不時騷Quali，她在訪問中大爆參選港姐期間，曾於社交網收到「富豪飯局」邀請，她說：「啱啱選港姐嗰排，有人話畀5萬同我食飯，過夜就50萬。」她笑言對方有意用錢來感化她，對她說：「你喺TVB都搵唔到幾多！」

至於現時以拍劇為主的芷晴，除了處境劇《愛．回家之開心速遞》外，去年底還拍了《企業強人》，她說：「係我入行以來最重戲嘅角色，同幾位男女主角有好多互動，學到好多嘢。」拍攝期間，她見識到龔嘉欣的喊戲，大讚對方厲害：「好近距離感受到前輩嘅演出，希望可以感染到自己都有進步。」她自覺演技尚幼嫩，尤其要演跟自己性格完全相反的角色時更覺不足。

李芷晴Sell傻氣

Honey則直認作品不多，加上外表較特別，故監製很少找她演一般角色，通常給她演「奇怪」角色，之前於《痞子無間道》中演「哨牙珍」的她說：「會盡量喺呢啲小機會表現自己。（唔介意被定型？）如果佢哋要我做靚女角色，我可能更加唔自在，哈哈！」芷晴亦笑言不覺得自己靚女，選美也帶着「玩玩吓」心態：「公司靚女多，我永遠唔會夠人靚，反而會諗點樣將內在性格發揮出嚟。我本身傻吓傻吓，我發覺呢樣嘢似乎仲討喜，大家鍾意蠢蠢哋，覺得好搞笑。」