港姐唔易做！程姜月跌傷尾龍骨　梁嘉莹日瞓3粒鐘

應屆港姐佳麗近日赴廣州進行拍攝，「艷麗版蔡潔」程姜月非常黑仔，不慎摔倒致尾椎受傷，網民擔心會影響其決賽表現。「Hot版鍾麗淇」梁嘉莹則直言行程緊湊，睡眠不足。至於「城大李嘉欣」倪樂琳則被讚對答得體，甚有冠軍潛質。

15位應屆候選港姐近日到廣州拍攝兼接受當地傳媒訪問，她們以小背心配短裙示人，大晒青春活力。雖然鏡頭前個個精力十足，但原來有苦自己知，其中熱門之一的程姜月在社交網自爆受傷，她寫道：「每天都很忙，從拍外景開始就一直生病沒好，昨日練習的時候摔到尾椎，真的有點破防了，整個人的狀態又累又痛又難受，但還是打起精神。」又直言現時走路都痛，網民紛紛為她打氣，並讓其看醫生以免影響決賽表現。至於梁嘉莹則透露每天都睡眠不足：「今天依然也只睡了3個小時，洗個頭敷個面膜就出發了，剩下的交給化妝師髮型師，大家都太拼啦！」還上載了素顏照，被網民稱讚狀態大勇。

倪樂琳不被顏值設限

另一大熱倪樂琳在活動上被問到對於被指貌似李嘉欣有何想法？她坦言：「其實好大壓力，見到好多唔同網友，有啲話似有啲話唔似，其實我覺得唔同網友都有自己獨特見解，李嘉欣係我一個好欣賞嘅女神，優秀之餘，真係好靚。」又直言希望能憑出色表現令大家記得自己，而並非因為撞樣，不少網民都讚她大方得體，甚有港姐冠軍風範。至於被指跌Watt的「華姐」鍾翠詩則在社交網甫泳照及做運動相，大騷小蠻腰。佳麗俞可程就不時騷身材派福利，其中不乏低胸小背心相，十分吸睛。