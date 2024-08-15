領展「街坊車神挑戰賽2024」號召街坊「界限突破 超越自我」

【營業資訊】運動熱潮席捲全球，領展「街坊車神挑戰賽」今年再接再厲，連續第四年登陸港九新界各區，以「界限突破（Beyond Limits）為主題，號召各區街坊、隱世「車神」齊齊落場，由即日起至9月1日期間，在領展旗下六個商場化身「精英健兒」，突破一己界限，以汗水凝聚社區，更可踩車行善幫番自己社區有需要人士為自己及為社區爭光。為了鼓勵各大小車神爭取佳績，今年賽事除了在各區設立五個競賽組別外，還首度增設「狂人車神」獎項，以表揚在今屆賽事中，個人踩車累積騎行紀錄最佳的參賽者。

新設最佳累積騎行紀錄「狂人車神」獎項

領展「街坊車神挑戰賽」已成為年度跨區室內單車活動盛事，今年賽事會在TKO Spot、T Town、愛東商場、樂富廣場、啟田商場及禾輋廣場，分別由即日起至8月18日及8月21日至9月1日分兩輪進行，鬥踩室內健身單車，無論新手定高手，均可以感受到踩車的樂趣。比賽分為「男神組」、「女神組」、「小車神組」、「親子組」及「神隊友組」，參加者參賽次數及地區不限，他們須於指定時間內挑戰踩出最高里數。

其中個人組別（男神組、女神組及小車神組）的參賽者會自動角逐「狂人車神」榮譽，大會將計算於兩輪比賽六個場地中每名參賽者的累積騎行里數，最高累積騎行里數的一位參賽者將榮登「狂人車神」寶座。自問堅持不懈，毅力高強的男女老幼街坊，只要你持之以恆密密踩，你都有機會成為街坊車神。

神隊友組參賽時間為每人每次三分鐘，參賽者可擔任隊長自行開設新車隊，或加入任何已經開立之車隊。每隊人數不設上限，每個隊員的參加次數及地點均不限。同一參賽者可於比賽期間加入或開設不同車隊，惟每次踩車的里數只可計入其中一隊已選之車隊。每個車隊所有隊員於比賽期間的成績將合計為該車隊的參賽紀錄。累計總騎行里數最高的隊伍將奪得「超神隊友」榮譽。

六區商場漫畫風格打卡場景 激勵鬥志 釋放潛能

這世界上並非人人都是世界冠軍，但無阻大家激發個人潛能，超越昨天的自己！只要每天比昨日進步一點點，都能夠成為更好的自己。今年「街坊車神挑戰賽」以漫畫風格設計了一系列打卡位，讓車手在踩車時感受熱血，激勵大家揮發汗水全力爭勝。

領展送贈10萬元餐券予勝出地區有需要長者

每一位參賽街坊在爭取個人榮譽的同時，更可為地區爭光，其騎行里數將會累積成為當區的騎行里數，為自己參賽地區合力爭奪最高排名。領展會在第一及第二輪比賽累積騎行里數最多的地區，通過社福機構送贈總值10萬元的餐券予同區有需要人士，讓參賽者化身「運動精英」之餘，更將愛心傳遍社區。