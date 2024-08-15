神曲如何煉成？李幸倪新歌製作嘔心瀝血

「實力唱將」李幸倪（Gin Lee）最近推出《新牌仔》，近日她在社交網分享僅3分55秒歌曲如何煉成，其實製作過程相當漫長及艱難，由錄主音及和音、剪Vocal及錄樂器，到混音及母帶製作的每一步，都是她和幕後音樂人嘔心瀝血的成果，所以她覺得：「一首歌能夠呈現喺大家面前確實不容易，需要好多個唔同崗位嘅幕後人員，用好多時間去精心製作每一個步驟。」

她表示在錄音前通常要準備不少工夫：「將收到嘅歌詞融入旋律中，反覆練習直至熟練。有時為咗節省時間，如正式錄《新牌仔》時，我會喺家先錄一個版本，然後把這個rough版本send畀MV導演，等佢可以開始籌備MV。」再到正式錄音前，她又要試Key，因不同的Key呈現出的效果有所不同，譬如《新》歌就試了兩個Key，節奏也調慢了6bpm，確定好Key就開始錄音。

而錄音的方式有多種，有時是局部錄，有時是整首一次過錄。她又謂：「錄《新》嘅時候，我先整首歌從頭到尾唱幾次，當作熱身和醞釀情緒，之後就局部錄每個段落，得到滿意的Takes之後，最後再整首歌錄幾次。」錄完主音後，有時需要錄和音，有時由歌手唱，有時會請其他和音歌手唱，視情況而定，不過覺得《新》適合簡單、直接的表達方式，所以沒有和音環節。

完成錄完音後，就交由監製開始剪輯Vocal，她說：「因為錄音時會錄好多個Take，每個Take都有唔同感覺，所以主要係搵喺音樂性及情感上有最佳/適合表現的Vocal Takes，剪完Vocal後，編曲會進行錄樂器或是編曲上的優化Final Touchup。之後再到混音及母帶製作，她又謂：「當一切準備就緒後，就要搵合適嘅混音師做混音部分，混完音後最後的步驟就是母帶後制（Mastering）。」Gin Lee指之前所講已是省略了較技巧性的部分，笑言分享一首歌的部分製作過程相當已令歌迷聽到頭痛，不過也歌迷聽歌時，能體會到音樂人的用心。