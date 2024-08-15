Blake Lively與新片拍檔兼導演不和　指對方「辱肥」其實誤會

加拿大男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的漫威超級英雄新片《死侍與狼人》（Deadpool and Wolverine）氣勢如虹，賴恩的美國女星妻子Blake Lively除了秘密客串該片，亦推出愛情新片《痛愛完成式》（It Ends With Us），不過就被爆與美國男星拍檔兼該片導演Justin Baldoni不和！

其中一幕Justin需要抱起高舉Blake，由於Justin背脊曾經受傷，他便透過片場訓練師詢問Blake體重多少，並尋求避免受傷的方法。然而，當時生完第4胎的Blake深感被冒犯，認為Justin這樣問是「辱肥」（fat-shaming），侮辱她為肥胖，產生牙齒印。其後Blake又覺得Justin於兩人的接吻戲份，吻得比所需要的時間更長。Blake被爆請來老公賴恩改劇本，再度引發劇組中的緊張。結果宣傳電影時，Blake與Justin都避免合照。

據稱《痛》不少工作人員都站在Justin一方，認為Blake無理取鬧。正當新聞炒得白熱化之際，美國娛樂女記者Kjersti Flaa加入戰場，公開她2016年Blake宣傳《情迷聲色時光》（Cafe Society）的訪問片段，其中Kjersti一開始恭喜Blake大肚時，Blake卻深感被冒犯，反嘲女記者：「我都恭喜你大肚。」實際上Kjersti並無懷孕，Blake此言無非是侮辱她為肥胖。接下來Blake持續「被動攻擊」態度，當Kjersti問到Blake在片中的服裝時，Blake故意冷待她，只與Parker Posey聊天，最後又嘲諷傳媒刺探名人私生活。Kjersti坦言這次訪問體驗非常不愉快，令她心生辭職念頭。不少網友都留言批評Blake，指她感覺就如高中時期那種愛玩杯葛與霸凌的校園風頭躉，非常討人厭。