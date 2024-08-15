新派雪糕店　解酷熱之苦

來到夏天，行到熱食杯雪糕，又或是在家開冷氣慢慢歎，都咁消暑開心。坊間近日又新雪糕店開店，既有本地手工澳洲風格雪糕，又有來自波蘭的風味，這個時候，當然要一杯在手，好食又解暑。

波蘭軟雪糕

香濃幼滑的軟雪糕，入口即溶又甜美。剛於尖東開設的波蘭風味軟雪糕店，賣點是特長的外形，讓人睇見就想食，品牌從意大利選購原材料和軟雪糕機，再加新西蘭蜂巢和新鮮水果等配搭，無加糖或化學物質，富天然甜味。軟雪糕筒有雲呢拿、朱古力和扭紋，質感輕盈富空氣感。軟雪糕杯有不同配料，如加焦糖脆餅脆、焦糖醬、朱古力醬、脆餅或窩夫脆餅等食材，軟雪糕盒則可配水果、各款口味醬料和脆餅等。另外還有鬆脆窩夫選擇，冰凍又美味。

經典混合創意

雪糕配搭日新月異，尖沙咀本地手工雪糕品牌提供多款澳式經典及創意的雪糕口味，店子選用澳洲全脂牛奶和水果入饌，健康無添加。經典有朱古力碎雲呢拿、雙重黑朱古力、黑芝麻和海鹽焦糖花生，夏季限定口味有椰子和黑加侖子雪葩，滲入歐洲風味的法式檸檬酸忌廉、藍莓芝士蛋糕、香杧熱情果和蜜桃梅爾芭等選擇，如有需要還提供雪糕車出租服務，想問雪糕Party都無問題。