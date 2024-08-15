仁濟愛心福袋　發放大愛力量

仁濟醫院「愛心福袋」送贈活動今年已是第16年舉辦，已累積派發逾100萬份。在早前舉行的活動啟動禮上，仁濟醫院董事局主席張文嘉博士及一眾嘉賓主持活動揭幕。（方偉堅攝）

【特約報道】仁濟醫院持續秉持服務社群的宗旨，自 2009年起，連續15年主辦「愛心福袋」送贈活動。今年活動踏入第16年，累積已派發超過100萬份載有食糧及日用品的福袋予全港獨居或隱蔽的長者，並由眾嘉賓走進社區，親身上門贈予長者，既為宣揚關愛之情，亦為了解他們生活所需。

今年的「愛心福袋」送贈活動於早前盛大展開，之後將在全港各區陸續派發共6萬份愛心福袋。在「仁濟安老送關懷‧愛心福袋賀回歸」啟動禮上，邀得民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士及安老事務委員會主席李國棟醫生GBS太平紳士擔任主禮嘉賓，聯同一眾嘉賓主持儀式。典禮上，「仁濟慈善大使」薛家燕、「仁濟關愛之星」李思捷及阮兆祥，更以深入淺出、風趣輕鬆的手法，即席演出一段電話詐騙話劇，讓長者學習辨識層出不窮的騙術，並與長者分享防詐騙貼士，加強防騙意識。台下老友記睇得投入，樂在其中。

眾嘉賓及義工在儀式結束後，即場派發愛心福袋予長者，之後更無懼炎熱天氣，拉大隊走進有57年樓齡的華富邨，上門探訪獨居及隱蔽長者，親手送上福袋，並了解長者生活所需，體現仁濟關愛精神。

其中年逾90、行動不便的林婆婆，自3年前年邁多病的丈夫去世後便開始獨居，而女兒有自己家庭，經濟上未能容許養活她，現她都是靠綜援金過活，每天亦須依靠社福機構為她安排一次送餐，並且一餐分兩餐食。探訪時，隨團區議員及關愛隊看到單位內殘舊失修，牆漆近乎盡甩，齊表示會找人幫林婆婆跟進。

另一位是84歲的獨居長者阿姜。阿姜行動不便，並患有長期病患，獨居前照顧同樣多病的的丈夫以及智障的女兒，丈夫早年因中風而入住護老院，探訪時阿姜向嘉賓表示最希望能獲得協助，減輕丈夫沉重的住院及醫療開支。平日愁眉不展的阿姜，當日露出久違的笑容，並感謝仁濟探訪及送上福袋，讓她感到社會的關心。

這次還探訪了70多歲的初姐，自丈夫在約2年前因病去世後便過着獨居生活。她現靠政府的長者生活津貼過活，生活孤苦，對於仁濟的嘉賓及義工上門探訪很開心，更十分滿意收到的愛心福袋：「裏面有麵、衫及罐頭等物品，好啱老人家用，好體貼我哋。」

仁濟主席張文嘉博士表示：「這活動富有意義，既可代表我們送給長者們的一個小小心意，亦透過義工上門探訪獨居或隱蔽長者，在傾談過程中了解他們的生活需要，甚至幫助他們轉介至政府或其他相關部門跟進。希望讓長者感受到社會上其實有很多有心人願意幫助他們，讓他們有個愉快晚年，同時希望大家也支持仁濟愛心福袋這個活動。」

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