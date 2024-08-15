甄濟如唔敢同老竇甄子丹做運動：佢強度太高！

名模樂基兒（Gaile）與甄子丹愛女甄濟如（Jasmine）今日（15日）出席活動分享健康心得。Jasmine身穿瑜伽服現身，身形Fit了很多的她，笑指自己以往有點「嬰兒肥」，但早前為了活動演出要每天練舞3次，加上為新歌跟音樂人開會要到處飛，亦順道找創作靈感，她説：「去咗洛杉磯、上海開會，排舞之餘亦會跑步。」問她在家中有否跟爸爸「宇宙最強」甄子丹一起做運動？她說：「爸爸平日做健身為主，因為強度好高所以冇一齊做。」她又笑指媽咪汪詩詩因性格活潑，加上食得健康，雖然平日較少做運動，依然保持美好身形，而自己則除了運動，亦同樣注重飲食均衡及健康：「因為要有體力跳舞、唱歌，少食煎炸嘢，甜品難抗拒會食少少，本身鍾意食乳酪，可以加埋生果，保持腸道健康。」

她透露自己首支廣東歌將於下月推出，笑言因自己的廣東話未夠好，用了一日半時間才錄了半首歌：「因為新歌係快歌好似Rap咁，所以每日都會練好多次，都想搵老師學好啲廣東話。」

至於Gaile就以一身穿露腰運動服現身，亦見她練出了腹肌，她表示近來以瑜伽和普拉提等來鍛煉身體，飲食習慣亦有所改變：「戒咗食麩質，我依家住喺峇里，但比較少食印尼菜，主要食魚、水果同蔬菜，人瘦咗、皮膚都好咗同冇咁易攰。」她透露9月將會與名模好友Rosemary等，在峇里開設靜修班：「5日4夜課程，我都係其中一位導師，學生除咗可以學瑜伽同普拉提之外，仲會有桑拿、冰池嘅設施可以用，令大家可以得到身心靈嘅放鬆。」

她表示出席完今次活動便會飛往歐洲工作：「大約逗留10日，主要係工作，都會順道探朋友。（囝囝一齊去？）佢唔去呀因為巳經開咗學。」她表示因要工作，期間會由前夫照顧囝囝。