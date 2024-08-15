本日日本：《湯姆與傑利》新復古風雜貨有睇頭

要數備受世界各地喜愛的經典動畫，即將迎接85周年的《湯姆與傑利》（Tom and Jerry）絕對係其一，日本連鎖雜貨書店Village Vanguard旗下部分分店即日起有「湯姆與傑利POP UP SHOP」登場，並推出了一系列設計可愛的紀念產品！產品以「Newtro新復古風」為主題，將熟悉的角色換上了顏色搶眼顏色，十分驚喜。必買產品包括鋁罐造型玻璃杯，共有5種圖案，分別為湯姆貓、傑利鼠、泰菲、黃鴨Quacker和肌肉老鼠等，再配上搶眼色彩，令喝水都變得有趣。還有與玻璃杯同系列的杯墊，一樣有5種款式，可跟玻璃杯搭配使用。此外有可愛的湯碗組合，有湯姆貓、傑利鼠和泰菲3種款式，尺寸較細，適合用來裝麵豉湯等，復古色系非常特別。另外還有墊腰枕、環保袋、收納袋、鎖匙扣等多款限定產品，粉絲們非買不可！

相關分店及舉行日期

群馬縣Village Vanguard

分店位置：SMARK伊勢崎（即日至8月25日）

千葉縣Village Vanguard

分店位置：Aeon Mall木更津（即日至9月8日）

分店位置：柏高島屋Station Mall（9月13日至10月14日）

岡山縣Village Vanguard

分店位置：Aeon Mall岡山（8月30日至9月29日）