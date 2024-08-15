港姐︱倪樂琳胸前胎記消失　盧凱怡身材最澎湃

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗首度以三點式泳裝見傳媒，佳麗身材平均，皆保持得甚弗，未見燕瘦環肥。 穿上泳裝最索佳麗要數大熱門「城大李嘉欣」（2）倪樂琳和（11）梁嘉莹，倪樂琳三圍是33-22.5-33，靚樣加上身材平均，優勢明顯。首次穿泳裝示人，她指心情既激動、又覺刺激和緊張，當作是決賽泳裝環節預演。講到她曾拍攝水著寫真有一定經驗？她則說：「之前水着保守啲，有啲着住牛仔褲，係唔同Style，之前青春啲，依家就高貴。」問到身材與奇峰凸出的陳甜甜怎比？她說：「自己身材梗係好，我唔會彈自己㗎，各有各嘅優勢，自己都可以再好啲。」

倪樂琳的水着相被發現胸前有一大撻胎記，但今日卻消失得無影無蹤？她說：「淨係遮咗心口比較顯眼嘅位，我覺得都冇咩影響嘅，因為胎記都唔係唔靚嘅嘢，係我自己嘅特色，細個就會介意過，覺得唔靚，想激光整走佢。」 身為大熱門的她面部卻出了粒粒，她笑言是睡寶寶，以前要瞓10個鐘，現在受訓，每日只有4、5小時睡覺，還在適應中，加上有不想令支持者失望，有一定壓力。

三圍34-25-36的11號梁嘉莹對於被讚狀態好，她自言一直追求完美，會給自己90分。面試時皮膚幼黑的她愈來愈白，她指沒有特別美白，只是訓練多在室內，少曬太陽慢慢變白，自己則較喜歡健康膚色。問到可會羨慕身材出眾的陳甜甜？她笑說：「自己都夠，唔會要求太多。」又指喜歡自己的身林比例，雙腿夠長，肩膀夠直。

（8）盧凱怡是15位佳麗中，身材最豐滿一位，擁有35.5寸上圍，她聞言時反問「係咩」，問到會否覺得好身材是優勢時？她笑言：「希望個優勢再多啲。」講到今日表現，她自評不俗，但認為步行節奏仍需改善，見她在台上不停擺動身體換甫士，她說：「我哋有老師訓練我哋，所以每個女仔進步都好大。（有冇信心？）梗係有啦！（你係跳舞選手，有舞台經驗比較有優勢？）還好，身邊工作人員都老師都話我跳開舞，所以學嘢比其他人快上手。（今次泳裝上台同平時跳舞比賽有咩唔同？）以前係着重跳舞，今次要着重身體每個部位同表情。」

（6）李曼思與（14）楊梓瑤成最萌身高差，前者身高157cm是眾佳麗中最矮，後者身高178cm在佳麗中高人一等，李曼思被問到會否感身材較輸蝕？她不認同：「我唔覺得，高同矮唔係優點或缺點，而只係自己嘅特色。（你有咩優勝之處？）我平衡力較好，我識踩滾軸溜冰，遲啲大家可以留意吓。」她稱沒有特別為今日要穿泳裝而節食，但就盡量少食煎炸食品以保皮膚狀態。至於楊梓瑤表示有刻意Keep Fit，前一天沒有吃晚飯，今日只吃了隻雞蛋對自己今日表現感滿意，問到會否覺得身高是其優勢時？她直認：「我覺得係，因為可以畀人即時見到我，我腿又長啲，着衫都好睇啲，我腿長106cm。」

（12）鍾翠詩與（13）「艷麗版蔡潔」程姜月今日（15日）以泳裝見傳媒，兩人身材均稱，日前在社交網自爆尾椎受傷的程姜月表示已康復不少：「我睇咗醫生同跌打，之前因為練才藝時跌親。（表演好高難度？）有少少。（會唔會改才藝表演項目？）唔會改。」她稱尾椎傷勢對今日泳環節沒有影響，反而是她有點身體不適：「我因為低血糖同暈車浪，所以上台時有啲暈同腳震。」

另外，鍾翠詩自覺今日的表現還好，最重要是有自信，而她在眾佳麗中，腰圍最細，只有21.5cm，不過她自爆：「我原本只係食生果同菜，戒澱粉質，但尋晚太肚餓，食咗成包餅乾，但我今日整日冇食嘢，只係飲咗杯齋啡。」她稱之前選華姐時由109磅減至100磅，故今次參選較輕鬆，只需繼續保持原本體重便可以。提到有網民認為她比之前跌Watt，她解釋：「可能因為之前外景太充實，依家有番足夠休息已經好啲。」程姜月透露也有戒澱粉質，兼且一日只吃兩餐，中午只吃牛肉及菜，體重由53公斤成功減至47公斤。

至於（9）陳甜甜三圍34-23-34，數字雖未算突出，但首度以三點式泳裝示人卻「奇峰凸出」，谷起「咪咪」更出現大細波，成功搶鏡，胸贏班熱門佳麗。陳甜甜努力以廣東話接受訪問，雖然唔鹹唔淡，不過勝在誠意可嘉，講到首次着泳衣，她坦言心情緊張。被問到是否加墊谷咪咪？她即否認並強調自己是「真材實料」！而（10）吳芷靖三圍31.5-22-33，上圍與（6）李曼思皆是佳麗中最「平平無奇」，不過她對自己的身材充滿自信，沒有刻意Keep弗對自己22吋纖腰相當滿意。