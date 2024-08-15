Dear Jane成軍20周年　Crossover弦樂敲擊演出開唱

樂隊Dear Jane自2006年出道以來，搖滾式情歌一直深受樂迷愛戴，明年踏入成軍20周年，Dear Jane繼推出新歌《多謝你自己》提醒未來要繼續保持熱血外，宣布將於下月28及29日在澳門舉行《Dear Jane Live at The Londoner》演唱會。

成軍邁向20周年，Dear Jane的4位成員Tim、Howie、Jackal及Nice本身完全沒有概念，是受訪時被記者突然問到20周年慶祝活動，四子互望後才突然醒覺，並啟動了Dear Jane20周年慶祝企劃籌備，而其中不能少項目自然包括出碟、開演唱會，一連兩場演唱會，配合場地設計，四子已鎖定演唱會將首次以樂隊crossover弦樂、敲擊演出，達致音樂共融，Tim 說：「睇完場地後，好喜歡場地嘅氣氛，特別係舞台嘅延伸，可以令演唱加設不同元素、擺放不同樂器，所以今次兩場演唱會，我哋會加強樂隊聯乘不同樂器，包括弦樂、敲等等。我哋好多歌編曲上其實都有弦樂，今次係一個幾好伸延樂隊與弦樂嘅機會，出嚟應該會好特別。」Jackal補充今次樂隊與不同樂器聯乘，變相會更凸顯了live部分，所以歌單上會有部分的歌專為與歌迷大合唱而設，以做到台上台下共融共樂。