江若琳官司完結雨過天晴　感謝昔日的熱血和勇敢

歌手江若琳（Elanne）到新城廣播接受昆頓主持的《說故事的人》錄音訪問，與前經理人公司的合約糾紛官司終於完結，回復自由身的Elanne，相隔7年再次以歌手身分推出新歌《一直留在心底的事》藉以訴說自己的心聲。Elanne指以往因身不由己，很多時要被迫放棄唱歌向另一方面發展，雖然有工作已感到快樂，但內心仍是十分熱愛唱歌：「以前有好多遺憾，因為矛盾或者為生活，好多次被迫放棄唱歌，要過五關斬六將先唱到我要唱嘅歌，依家既然所有嘢（官司）已經完結咗，雨過天晴，我好想為自己活一次。」

而選擇再出歌，有部份原因是因為1歲的寶貝仔蕭立鈞（Owen），Elanne說:「我個仔好鍾意聽歌跳舞，佢好鍾意我唱歌畀佢聽，我唱兒歌，佢好似我粉絲咁，會由衷咁拍手掌，有一刻我望住佢，覺得佢大個之後，有咩令佢感到驕傲，唔通話阿媽經歷好多低潮同打咗場官司？另外就係有冇做一件令自已驕傲嘅事，我希望個仔大個，話佢聽無論遇到咩事，有夢就要去追。」

問到Elanne有甚麼說話想跟18歲的自己說？Elanne表示會感謝昔日自己的熱血和勇敢:「我會好欣賞呢個女仔，當年為工作同理想5日唔瞓覺，係冰天雪地，零下唔知幾多度跳落污水拍戲，仲要淋雨十幾個鐘，都未死得，諗番都唔知點生存落嚟，依家一啲都唔捱得，唔好叫我捱夜，我頂唔住架！好佩服以前自己，為理想完全忘我，又好傻咁，爭取一份正確嘅事，行一條好艱辛的路，唔知哪來嘅勇氣。」