陳妍希婚姻告急　嚇到陳曉阿媽飛內蒙探仔班開解

台灣女星陳妍希憑電影《那些年我們一起追的女孩》爆紅，之後出演電視劇《神鵰俠侶》和男演員陳曉因戲生情，兩人在2016年結婚，婚後生下兒子「小星星」。但近來兩人婚變傳聞甚囂塵上，甚至有傳媒透露兩人分居已久，近日陳曉被拍到拍劇時，陳曉媽媽遠赴內蒙古劇組探班。

雙陳近日都忙於工作，陳妍希正在杭州拍《狙擊蝴蝶》，曾被捕捉到她已將手上的婚戒取下。而劇中，她和22歲的周柯宇大談姐弟戀，早前七夕情人節當天，劇組還釋出陳妍希和周柯宇甜蜜互動的片段。

反觀陳妍希和陳曉則是在去年5月女方的生日派對之後，就沒有再同框，外界因此猜測陳曉應該是在去年底提出離婚。而今年7月5日陳曉的生日，同時也是兩人結婚8周年，但雙方卻沒有任何表示，讓婚變傳聞愈演愈烈。

陳曉方面，他近日到內蒙古拍攝清裝劇《大生意人》，陳曉媽媽特地飛當地陪伴兒子，還拿粟米給兒子吃，陳曉則是露出燦爛笑容，看起來心情還不錯。過去陳曉與劉亦菲拍攝《夢華錄》時，當時陳妍希曾帶兒子一起在劇組待了半年之久，就是為了陪伴老公。

此外，陳妍希去年錄製戀愛綜藝節目《半熟戀人》時，曾坦言陳曉婚前婚後差異很大，過去會很積極地替她慶生，但是結婚後，她常常是沒有收到任何禮物，並且只在自己生日的時候，才會鼓起勇氣主動要老公帶她去吃飯或是看電影，此話一出，讓現場觀眾相當吃驚。