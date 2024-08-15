蔣祖曼獲讚超Nice　孟希璘：係大愛嗰種人！

由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼等主演的無綫新劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》自熱播後引發不少迴響，不少新加盟角色均吸獲好評，當中不得不提的是由林盛斌(阿Bob)飾的超搞笑法證部高級化驗師陶總，對於阿Bob這個高級法證人員設定，網民普遍大為受落，又大讚阿Bob天生就是笑匠，並笑言阿Bob的出現令人想起《法證》元祖級演員Bobby（歐陽震華），網民說：「睇落，好似阿Bobby返咗法證先鋒」、「搵唔到Bobby就搵阿Bob，都係差兩個字」。

對於角色斬獲不少好評，Bob受訪時坦言多謝鍾澍佳監製：「首先，好多謝鍾澍佳先生搵我拍呢個劇，我曾經都有問過佢，搵我做一個咁專業嘅高級化驗師角色，得唔得㗎？跟住佢都有話畀我知，因為套劇好大部份嘅時間都係死人冧樓，劇情好沉重，想用我呢個比較調皮同有少少搞笑嘅角色，出嚟緩和吓啲氣氛。」對於有網民笑言阿Bob演高級法證人員驟眼看撞樣麵包超人，阿Bob對此笑言：「麵包超人就由細到大啲人都咁講㗎啦，之後又有人話似一拳超人，又或者好多日本動漫角色，咁我梗係覺得冇乜所謂啦，最緊要大家覺得開心。」

另一位搶眼新角色，是憑《愛‧回家之開心速遞》Laptop角色成功入屋的孟希璘（Ball），孟希璘在劇中飾演娜娜（蔣祖曼飾）經理人可樂，對於飾演烏龍經理人，Ball很開心能在正劇中成為「歡樂擔當」，笑言角色性格貼近真實性格之餘，又感恩終能突破自身短髮限制，告別警察及硬朗角色。

談到與劇中「阿姐」蔣祖曼合作，孟希璘大讚對方超級Nice：「佢人品太好喇，係大愛嗰種人！無論台前幕後一聽到我同蔣祖曼合作，第一句一定係『恭喜你』。佢係一個無論開工有幾攰、自己有幾辛苦，都超關心人。」她透露蔣祖曼為演活名模角色，刻意減肥，但即使自己在吃健康餐，蔣祖曼仍會關心Ball的伙食：「佢知我鍾意食肉，會問夠唔夠肉食，要唔要幫我嗌外賣，佢係會不停咁諗人哋。」又謂很開心能與「兒時男神」黃宗澤合作，大讚黃宗澤對台前幕後人員都照顧周到之餘，又經常萬歲請食「好西」。她透露第一天開工便與黃宗澤演對手戲，雖然對白不多但因稍為蹺口多番NG，但黃宗澤不但完全沒有怪她、更安慰她，孟希璘說：「黃宗澤每一次畀足所有反應，亦冇怪我。休息準備下一場時，佢仲同我傾偈，話少少狀態唔好唔緊要，總之放鬆就OK。」