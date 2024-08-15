范麒智初嘗當大妗姐　最難記人物關係圖

「小鮮肉」范麒智（Kenji）最近孖位兩位靚女藝人沈殷怡及余逸思為ViuTV綜藝節目《腦霧研究所》擔任主持，節目中Kenji初嘗各類職業，當中包括有藥妝店員、動物治理員、大妗姐等等，其中最考起Kenji的職業絕對是當大妗姐，他笑言難以克服人物關係圖：「 我估唔到最辛苦嘅職業係做大妗姐，因為大妗姐係要記好多嘢，而且仲要記得好清楚，淨係人物關係圖已經好難，何況仲要喺短時間之內搞清楚佢哋邊個打邊個，仲要喺婚禮現場記得晒所有程序同台詞等等，我做一定失敗!」

除了大妗姐之外，動物治理員亦令Kenji十分難忘，他表示：「我最鍾意嘅職業係喺主題樂園裏面做動物治理員。因為我由細到大都冇養過動物，所以我好記得拍攝嘅時候，當我知道可以同小動物互動，我就已經好期待。到拍攝時我可以同動物接觸嗰陣，感覺非常開心，嗰種開心係可以維持全日。亦都因為拍完呢個節目，我就即刻養咗一隻貓！」問到Kenji自小志願做甚麼職員？他指可能受爸爸影響，他自小立志做職業足球員，而他自細對運動已有一份執着，亦會嘗試玩好多不同類型運動，雖然長大後，他成為一位水球運動員，但他依然熱愛足球。