柳瀨沙希 極級I奶才女

踏入風季，本港不時落起暴雨，好易搞到水浸！而喺喺日本寫真界，近年亦有唔少女優帶嚟「爆乳」，男士見到往往忍唔住不斷「科水」，甚至搞到口水鼻血一齊流，好似極級I奶才女柳瀨沙希就有辦你睇！

狀態冇走樣

日本寫真界向來「乳量十足」，部分女優嘅上圍更達到K Cup，之不過呢類天賦異稟嘅「Double May」，通常顏值都好一般，所以要欣賞大波美女，不妨將目標瞄準一班I奶女優，當中又以可愛教主天木純，同埋今日為大家介紹嘅「乳神」柳瀨沙希最超班！

一向有留意沙希嘅朋友，不難發現佢嘅吸引力比起初出道嘅時候更強！除咗個樣望落好後生，一啲都唔似36歲，笑起上嚟仲散發出一陣稚氣添！講到身材，沙希唔止對波冇走樣，條腰亦明顯比以前幼，令上圍顯得更激凸！

靠把口搵食

出身於日本千葉縣嘅沙希，自細夢想加入演藝圈，喺讀緊大學三年級嘅時候走咗去藝能訓練學校進修，之後獲藝能事務所賞識，喺2014年以寫真女優身份出道！憑住可愛童顏同激凸爆乳，第一部寫真映像作品《Milky Glamour》已獲得理想銷量。去到2018年，佢同藝能事務所不咬弦，工作量銳減，跟住仲要冇晒聲氣，直至兩年後轉簽另一間事務所，正式以新藝名回歸。

復出後嘅沙希，除咗喺寫真界活躍，仲因為口才了得，密密為單車比賽、水上賽艇等公開活動擔任司儀，亦為電台同電視節目做主持，換句話講，日後沙希就算封咗胸，靠把口搵食一樣掂！