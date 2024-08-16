候選港姐水着「胸」戰　陳甜甜谷爆高低波越Cup狙擊盧凱怡

應屆候選港姐昨日首次以三點式見傳媒，谷起34吋「高低波」的陳甜甜奇「峰」凸出，連新任「波霸」盧凱怡也被「胸」低。大熱佳麗倪樂琳成功遮掩胸前「弱點」；梁嘉莹則晒美白肌膚，愈戰愈勇。

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗昨日以三點式亮相，由於天雨關係，活動由泳池移師酒店Ballroom舉行。決賽將於下月15日隆重舉行，佳麗經過大會特訓，以及到塞班島、內蒙古、新加坡、菲律賓等地拍外景後進入狀態，整體身材苗條，未見燕瘦環肥。

根據大會數據，上圍35.5吋的盧凱怡堪稱佳麗中的「波霸」，但「峰」頭卻被上圍34吋的陳甜甜搶去！谷盡「咪咪」的甜甜奇峰凸出，幾乎谷到上頸，但未知是否谷得太盡以致失平衡，出現「高低波」趣怪情況。她以半鹹淡廣東話受訪，誠意可嘉，指第一次穿泳裝上台較緊張，問可有加墊「推波助瀾」？她強調真材實料沒有「僭建」。至於盧凱怡直言身材最豐滿有優勢，並笑說：「希望優勢可以再多啲。」

倪樂琳遮胎記

全場最索要數大熱「城大李嘉欣」倪樂琳、梁嘉莹及楊梓瑤，而梁嘉莹與秦冀雯同樣以36吋坐圍封「籮霸」。三圍33、22.5、33的倪樂琳未算「凸」出，但樣貌標致加上身材勻稱，愈戰愈勇。她表示心情激動又緊張，當預演決賽泳裝環節，談及她影水着寫真有經驗，她說：「之前水着保守啲，有啲仲着住牛仔褲，唔同Style，以前青春啲，依家就高貴。」問到與陳甜甜相比？她不認輸說：「自己身材梗係好，我唔會彈自己㗎！」

倪樂琳過去的水着照被發現胸前有大撻胎記，但昨日離奇消失，她解釋：「淨係遮咗心口比較顯眼嘅位，我覺得冇咩影響，胎記唔係唔靚嘅嘢，係自己嘅特色，細個就會介意，諗過激光整走佢。」面部長粒粒的她自言是睡寶寶，以前要瞓10個鐘，現時每日只有4、5小時睡眠時間，加上不想令支持者失望，構成一定壓力。

梁嘉莹愈來愈白

三圍34、25、36的梁嘉莹自言追求完美，自評泳裝90分。面試時皮膚黝黑的她明顯愈來愈白，她表示在室內訓練，少曬太陽所致。同樣輸身材的她被問可羨慕陳甜甜？她笑說：「自己都夠，唔會要求太多。」又稱喜歡自己的身材比例，雙腿夠長，肩膀夠直。

「廟細燈籠大」的陳紫佟上圍只有31.5吋屬「微波仙子」，但她與王汛文的視覺效果亦不失禮，她透露為穿泳裝努力修腰，希望練成美臀；王汛文則於出場前最後衝刺，做了70秒平板支撐收腹，笑言已用盡氣力。

鍾翠詩為食破戒跌Watt！程姜月暈陀陀

參選初期被網民捧為大熱的華姐鍾翠詩，昨日所見比之前跌Watt，她解釋可能早前拍外景太充實，以致休息不足狀態差。提到她在眾佳麗中腰肢最纖幼，只有21.5cm，她透露為保小蠻腰一直戒澱粉質，但前晚忍不住破戒：「食咗成包餅乾，所以今日冇食嘢，只係飲咗杯齋啡。」她表示之前選華姐時由49.5kg減至45.5kg，現時只需保持體重。

至於「艷麗版蔡潔」程姜月亦狀態麻麻，繼日前練習才藝時跌傷腰椎，昨日又暈車浪，她說：「我因為低血糖同暈車浪，上台時有啲暈同腳震。」她亦為減肥戒澱粉質，兼且一日只吃兩餐，體重由最初的53kg減至47kg。

李曼思楊梓瑤最萌身高差

李曼思與楊梓瑤成為全場最萌身高差，前者高1米57是眾佳麗中最矮，後者身高1米78明顯高人一等，但李曼思不覺得身材輸蝕，她說：「高同矮唔係優點或缺點，只係自己嘅特色。」又表示沒有特別為穿泳裝而節食，但盡量少食煎炸食品，以保皮膚狀態。楊梓瑤則刻意Keep Fit，前一天沒有吃晚飯，昨日亦只吃了兩隻雞蛋，對自己的表現感滿意，問會否覺得身高是優勢？她直認：「我覺得係，因為可以畀人即時見到我，我腿又長啲，着衫都好睇啲。」並自爆腿長1米06。