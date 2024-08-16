【是日通勝】

農曆七月十三

甲辰年 壬申月 壬子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：交易、出行、嫁娶

忌：開渠、放水、取魚

幸運方向：坐南向北

幸運數字：25、43、32

幸運顏色：褐色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：有可能成為同事的眼中釘，要留意言行啊！

金牛座：工作多甩漏，宜檢查清楚細節，防意外發生。

雙子座：工作運稍遜，表現比預期差，士氣受打擊。

巨蟹座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

獅子座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

處女座：勿讓自己變得財迷心竅，要多點為人設想。

天秤座：錢銀來得快去得快，是時候要做理財計劃。

天蠍座：構想最好接近現實，插手的事務不能太多。

人馬座：謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

山羊座：太過自信不是好事，有時要聽聽別人建議。

水瓶座：謀事阻滯多，遇到疑難時，必須問個明白。

雙魚座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）鼠 人緣旺

（跌）馬 心情差

鼠：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

牛：桃花旺，單身者宜把握，有望墮入愛河。

虎：財運亨通，投資眼光準，可小試牛刀。

兔：言行務必謹慎，以免讓自己陷入困境。

龍：盡可能保持冷靜，否則犯錯機會很高。

蛇：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

馬：是日沖煞，情緒不穩，凡事看開一點。

羊：心浮氣躁，但花錢買開心要適可而止。

猴：健康是財富，要多多保重，早睡勿熬夜。

雞：花錢要量入為出，切勿打腫臉充胖子。

狗：有必要檢討做事習慣，才可避免撞板。

豬：改善人緣好時機，友人聚會不應推卻。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

現代算命特色

現代的人算命比古人複雜，古人的要求與生活簡單，現代的人生活多姿多采，要求多而且高，心思更有各式各樣的問題，要求不但要準要細節更要發生之時間正確。

現代的人對算命的主要發問，男性以事業錢財為主，次要是家庭姻緣，再來是健康、買樓與移民，更甚至何年生孩子，這些現代人生活非常貼身之問題。女性則以姻緣感情為主，其次是事業錢財，健康之後是生孩子，投資買樓都是必問之問題，還有移民與長輩的健康問題，孩子的成就與性格。

以上是基本的問題，必問，再來是意外之有無，際遇之好壞，甚麼生肖旺自己，老闆的性格，下屬的優勢都會問。所以現在的算命先生，對八字命理學的技巧，必須了解細膩，要從八字中找尋出這麼多的資訊，說難不難，說易也不易。

以現在香港算命先生，對以上的問題，有很多師傅有能力做到的。當中最難的，是應期。應驗的時間最重要，因為知道了出現的時間，命主就可以作出對應的方法，改善命運所帶來的限制，這就是算命最重要的技巧。