娛圈單打︱爛泥扶極唔上壁　欠債出軌冇出息

《中年好聲音》是非停不了！繼曹敏寶被雪、龍婷偷食人夫斷正、支嚳儀變成疑似是非精後，又一「中一生」中箭爆醜聞，今次主角係曾經傳出同曹敏寶撻着的梁浩銓！呢條友仔都算澩嫪，見親報都冇好嘢，家陣又被債主追債80萬元，仲話佢呃人返工唔出糧，真係衰格唔係扮喎！

嗱，有債主喺《中音》討論區撰長文數臭梁浩銓，指本身從事音響工程的梁，疑似呃人投資佢盤生意，金額達到80萬，仲呃人返Part Time唔出糧，曾多次追討不果，迫不得已惟有在網上公開追債！有關貼文仲話，苦主唔止一個，而係一班！嘩，梁生你真係好人有限！

唔係偏激呀，大家都知梁浩銓個底好花，參賽時已公開欠債經歷，自稱生意失敗欠下巨債，搞到父母都將佢掃地出門，以為咁樣可以塑造浪子回頭形象；殊不知比賽過後，旋即傳出同曹敏寶出軌，搞到大肚妻子離家出走，壞到冇朋友！家陣又嚟一鑊，想唔講句「爛泥扶唔上壁」都唔得！

梁浩銓都唔敢否認，直認欠債唔止80萬，但就推說係以前做錯事，目前已同債主協商盡力還債，仲話大肚老婆已返回身邊，雨過天青喎。

喂，唔係本欄睇死佢，而係有樣嘢叫死性不改，有啲惡習係點都改唔到！好似「離婚界KOL」張致恒咁吖，咪日日話自己會生性、發誓會搵錢養家，結果咪日日喺度胡混度日、老婆嗌離婚，梁浩銓唔好得幾多㗎咋，甚至有過之而無不及。做人唔老實，一味靠吹呃呃氹氹，連父母都唔認個仔，試問仲點可能喺娛樂圈立足？好彩曹敏寶斬纜斬得快，嘿嘿！