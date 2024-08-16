王心凌「胸」降機場成焦點　做四眼妹刨巡唱資料

台灣「甜心教主」王心凌憑綜藝節目《乘風破浪》在內地爆紅，去年9月起舉行《SUGAR HIGH世界巡迴演唱會》，並預告將於今年10月起，將巡演升級至2.0版本。近日她在機場被捕獲，清純靚樣及澎湃上圍成為焦點。

王心凌早前到武漢演出，甫落機已被大批在機場守候的粉絲捕獲，身穿貼身短上衣的她露出纖腰，澎湃上圍更是相當吸睛，不少網民都極為羨慕她的身材。王心凌之後在社交網分享表演戰衣，粉色套裝加上胸前的數朵大花，盡顯青春活力，她發文：「送你們一朵小粉花。」吸引大批粉絲回應：「姐姐好美」、「花花已經收到了。」

行程緊密的她近日又起程，趕返台灣為10月在台北小巨蛋舉辦的巡唱作準備，日前有網民在機場偶遇她，打扮樸素的她戴着眼鏡，神情認真地查看手中資料，捕捉到這一幕的網民留言：「第一次看到本人，很白很瘦很正。」

勤力令人讚嘆

這張照片成功引到王心凌本人留言回覆：「難得戴眼鏡就被抓到，不會以為我戴的是老花眼鏡吧。」當中有眼利網民留意到她手上的資料印有「SUGAR HIGH」字樣，網民再次讚嘆她的勤奮：「天啊，連候機都在看演唱會企劃！」紛紛表示期待10月的巡演2.0版本。