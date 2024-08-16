王鶴棣被「喪屍」圍堵危險極混亂　深夜宣布退出節目

25歲內地小生王鶴棣近年套套劇都爆紅受矚目，佢私下亦愛打籃球，最近就現身廣東東莞錄製籃球主題節目《我的主場》，現場吸引上千名民眾圍觀，卻因製作單位冇做好安全措施，現場管控疏忽，錄影現場陷入混亂，更出現數百人瞬間包圍明星嘅嚇人場面，搞到其工作室前日（14日）深夜發出聲明，表示將退出節目，而節目單位隨後都公開道歉。

有網友分享當時畫面，可見以王鶴棣為中心，圍觀人潮同藝人之間毫無距離，加上粉絲推擠情緒高漲，幾百位粉絲蜂擁衝上前，未見有任何安全措施保護拍攝中嘅藝人，畫面似足喪屍片！現場有老人家、小朋友，亦有人跌倒，王鶴棣想攙扶對方但被圍堵，一度陷入危險，連主持人都嚇到呆晒，現場情況極恐怖。此外，有現場粉絲指出，場地地面濕滑，有一灘一攤水，節目組都冇處理過。

隨後王鶴棣工作室發聲明，表示藝人熱愛籃球，本住認真態度和敬業精神配合錄影：「然而節目錄製現場混亂，存在眾多隱患未解決，導致出現重大錄製事故」工作室多次同節目單位溝通，但是現場問題仍無法解決，為保護藝人人身安全與合法權益，正式通知退出節目後續錄製，並暫停後續該節目嘅配合與宣傳，並要求節目單位公開道歉。被問到王鶴棣是否受傷？經紀公司方面表示冇。

《我的主場》節目單位亦喺同日發出道歉聲明：「因節目落地執行管控疏忽，出現現場流程執行不到位，錄製場面混亂的情況，對此，我們向王鶴棣先生和現場觀眾以及粉絲們深表歉意。」不過仍挽救唔到「人氣王」王鶴棣嘅離心。