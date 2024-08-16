吸油紙面膜法　減少面油清除粉刺

一到夏天，臉上旺盛的油脂就是護膚上的首要敵人，沒做好控油措施會容易導致毛囊堆積細菌、堵塞毛孔，引發暗瘡粉刺，因此不少人都會選擇使用吸油面紙，吸走臉上多餘油脂。但吸油面紙配合乳液一同使用，更能達到護膚效果，大家不妨試一試。

南韓皮膚科醫生李藝恩分享現時南韓流行的「乳霜吸油紙面膜法（Cream Paper Pack）」，可改善油脂分泌過盛的問題，又可用乳液幫助深層補水。工具非常簡單，只需要準備吸油面紙和乳霜兩種產品，以及3個步驟就能完成。首先，清潔臉部後於全臉小量多次地塗上乳霜，要注意乳霜要塗抹得厚實，後續貼上吸油面紙時才能服帖，而乳霜也建議選擇油分多、水分少的水潤乳霜；接著在額頭、下巴和臉頰等有粉刺的部分，貼上5張吸油面紙，建議選擇使用100%麻材質的吸油面紙，避免過度吸走油分和水分。這樣能讓面紙像面膜般包裹著皮膚，防止乳霜的水分蒸發，同時又能幫助皮膚吸收乳霜中的油分。建議敷的時長不超過5分鐘，過長時間會刺激皮膚。

李藝恩表示如果只是厚厚地塗抹乳霜，會令皮膚過於油膩厚重，難以吸收當中的保濕養分，但配合這個護膚法則可吸走臉上多餘的油脂，減少粉刺增生，令臉上可得到深層滋潤保濕。建議此護膚法可每周進行兩次，令肌膚變得水潤透亮。