《老友記》馬修培利暴斃　私人助理「K仔女王」醫生齊被起訴

經典電視劇《老友記》（Friends）美國男星馬修培利（Matthew Perry）上年10月28日於洛杉磯寓所按摩池因吸食俗稱K仔的氯胺酮暴斃，終年54歲。警方昨日（15日）宣布，經過調查後發現背後牽涉龐大的犯罪網絡，起訴共5人，包括馬修私人助理Kenneth Iwamasa、江湖人稱「K仔女王」的Jasveen Sangha、Salvador Plasencia醫生、Mark Chavez醫生、與中間人角色的Erik Fleming。

檢控官Martin Estrada表示：「這些被告利用了培利先生的毒癮去獲利。他們知道這樣做會為培利先生帶來嚴重風險，但他們還是照樣做了。」其中有被告曾於電郵寫到：「唔知呢個戇居會畀幾多錢買K仔？」馬修死前4日，私人助理Kenneth明知他毒癮失控，仍然為他注射了超過20支K仔。Kenneth被控「有組織散播氯胺酮導致死亡與嚴重傷害」，面臨15年刑期；中間人Erik被控「有組織散播氯胺」與「有組織散播氯胺酮導致死亡與嚴重傷害」，面臨25年刑期，兩人都認罪求情博減刑。Mark醫生被控「有組織散播氯胺」，面臨10年刑期，他亦已認罪求情，承認向Salvador醫生賣K仔，而警方指Salvador醫生是假借另一病人的名字寫藥方。

昨日被捕的「K仔女王」Jasveen，以及Salvador醫生都選擇不認罪，前者不獲保釋，後者保釋金定為10萬美元（約78萬港元）。警方於Jasveen家中搜出大量毒品，包括80支K仔、幾千粒俗稱冰毒的安非他命丸、可卡因、鎮靜劑贊安諾、以及吸毒用具。馬修出事後，Jasveen曾向中間人Erik傳短訊指示：「刪除我們所有訊息。」