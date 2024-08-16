范丞丞孖索女摸髮搓面珠斷正　工作室曖昧回應惹遐想

內地女神范冰冰細佬范丞丞依家事業如日中天，啱啱先喺百花獎獲「最佳男配角」提名，依家亦繼續有電影拍攝工作，人氣事業有齊晒，不過今日（16日）就有爆料流出，指佢同一位索女互動親密，令「#疑似范丞丞戀情#」話題登上熱搜。見佢同被封殺女星張嘉倪嘅老公買超聚餐時，為身旁嘅索女整理頭髮及cap帽，女方就「回敬」搓佢面珠仔，似足熱戀中嘅情侶，疑似戀情曝光！

范丞丞工作室亦好快就發文回應，稱范丞丞近期正專心投入電影拍攝工作，喺拍攝間隙嘅休息時間同圈外好友發小（意即兒時玩伴）多人私下聚餐，同時表示抵制偷拍，保留追究法律責任的權利：「感謝大家對於丞丞的關注與喜愛。丞丞近期正專心投入電影的拍攝工作。在拍攝間隙的休息時間與圈外好友發小多人私下聚餐，引發討論的偷拍行為嚴重侵犯了丞丞的合法權益，我們一直堅決抵制偷拍造謠行為，並保留追究法律責任的權利，請標題黨停止斷章取義的傳播。十分抱歉佔用了公共資源，引發大家的討論與猜測，期待新作品早日跟大家見面。」

不過網友對於工作室嘅回應都持質疑態度，因此工作室回應曖昧，對於范丞丞係咪拍拖一事避而不談，網友指有模糊重點之疑，亦令「#范丞丞工作室沒承認沒否認#」登上熱搜首位。不過有粉絲指其實二人互動唔算close，范丞丞同好多好friend嘅女藝人都會成日搭膊、攬攬等，唔覺得偶像係偷偷拍拖。