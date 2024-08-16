吳忻熹乳癌復發擴散至淋巴　受化療副作用折磨：在家中等死

1998年香港小姐季軍吳忻熹（前名：吳文忻），2011年嫁畀「南丫島王子」陳劍陵後，育有2女嘅佢亦鮮少亮相幕前，專心相夫教女。而不時透過社交網分享生活點滴嘅佢，日前就透露自己2年前確診乳癌，今年不幸復發嘅同時，更已經係第三期並擴散至淋巴腺。

向來報喜不報憂嘅吳忻熹透露，原本病情一直剩係得丈夫及1、2位朋友知道，經過手術切除出約2.5cm嘅癌細胞後，拒絕化療並崇尚自然療法嘅佢，雖然每半年會再檢查一次，不過就甚少睇醫生食西藥，未料如今癌症復發嘅佢，唔止發現癌症第三期，癌細胞增長至5、6cm之餘，更擴散至淋巴，目前已無法手術處理，必須做化療及免疫治療，病情嘅惡化亦令佢決定同家人坦承及一起面對。此外，吳忻熹亦晒出接受化療時嘅自拍照，受副作用影響身形明顯消瘦不少嘅佢，亦坦言一度有「在家中等死」嘅感覺，但向來樂觀嘅佢更不忘鼓勵道：「醫好自己幫到人！」

吳忻熹入行曾與蘇民峰主持有線電視主持風水節目《「峰」生水起精讀班》，有指她曾被蘇民峰指鼻型剋夫。2006年，她獲美容公司邀請，收取一百萬的酬勞接受六項整容手術，成為香港首位整形明星代言人。她到了韓國接受祛斑療程、臀部及腰部溶脂手術、削骨勾鼻手術、注骨膠原豐唇及從手臂和大腿抽脂注入額頭，又在下巴、眉頂、下顎及眼角注射肉毒桿菌，一度成為熱話並引起爭議。

成為整容代言人後知名度大增，有指她改善了「剋夫鼻型」後得到了美滿愛情，於2011年與有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚，婚後二人育有兩名女兒，過着少奶奶生活。