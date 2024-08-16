黃翠如巴黎奧運返港　蕭正楠下廚慰妻

藝人黃翠如早前為無綫飛到到巴黎奧運場地進行採訪工作，介紹奧運村、場館及當地旅遊資訊，她日前終於回港，老公蕭正楠立即為愛妻親手炮製美食作慰勞，他在社交網晒出太太靚相，寫到：「終於回家，馬上親自下廚，極秀粉絲蝦煲，獎勵獎勵，聽到一句，好食過法國嘅中餐，我應唔應該開心呢？不過好快見到佢清盤。」雖然只 給一句「好食過法國嘅中餐」作評分，但看來翠如非常欣賞老公廚藝，因為她亦留言：「唔該，聽日要沙嗲肥牛粉絲煲。」粉絲則留言：「法國中餐..呃老外，愛心餐贏哂啦」、「出得廳堂，入得廚房」、「錫老婆會發達」，大讚阿蕭是好老公。

翠如隨後亦更新社交網，晒出老公靚相，寫道：「 蕭家廚房，沙茶牛肉粉絲煲，看得出最近我家的粉絲存量有點高，也看得出我家大廚最近廚藝有點高，多謝米飯班主。」原來收到老婆「柯打」的阿蕭，翌日便炮製了沙菜牛肉粉絲煲，再次獲翠如「清盤」，阿蕭亦留言問：「唔知下餐係咪食節瓜蝦米粉絲煲？」相當溫馨。有網友留言笑問每天都吃粉絲會否生厭？有網友留言：「我都係你兩個的粉絲」、「唔好食晒啲粉絲」，亦有粉絲留言希望阿蕭出食譜。