經典概念展現　前衞變「新」

經典概念車設計之所以被視為經典，原因是即使相隔幾十年後，再拿出來重新審視一番，依然未來感十足。好似著名意大利設計工作室Pininfarina為本田（Honda）設計的第一款概念車HP-X（Honda Pininfarina Xperimental），最近於美國車展公開亮相，一樣成為全場焦點。

HP-X Concept 戰機駕駛艙

HP-X裏裏外外設計都極具前瞻性，充滿未來概念特色。無論是早於1984年在意大利都靈（Turin）車展首度亮相，又或是最近經設計工作室大規模修復，並先後在美國蒙特雷汽車周（Monterey Car Week）及圓石灘車展（Pebble Beach Concours d'Elegance）作闊別舞台多年後再度公開展出，都一樣引起車壇哄動，證明Honda與Pininfarina的創新精神完全經得起時間考驗。

其外觀設計獨特，擁有引人注目的楔形輪廓和受噴射式戰機啟發的駕駛艙，而且不設傳統車門，換來一個可拆卸的Perspex有機玻璃頂篷。不單止這樣，頂篷後部更被設計成一個延伸的整流罩，一方面可作氣動煞車（Airbrake）之用，同時帶來更流線觀感。而由車身兩側一直往尾冚延伸的獨特百葉式設計，一方面發揮先進的空氣動力學表現，另一方面有助加強中置2.0L OHC 24氣門V6引擎冷卻效能。此外，HP-X起用蜂巢式結構面板、碳纖維和 Kevlar合成纖維等替代物料，以達致輕量化目的。儘管此概念車一直都沒有投入生產，但它對本田後續車型和整個汽車界影響深遠，上世紀90年代誕生的首代NSX跑車便採用不少來自HP-X的創新理念。

Heritage Series PONY 半世紀進化

說到具復古感的未來概念車，韓系現代（Hyundai）早年再次委託意大利汽車設計工作室Italdesign創辦人兼汽車設計師Giorgetto Giugiaro，以廠方1974年設計的PONY Coupe跑車為藍本，重新創作出融入品牌最新理念的Heritage Series PONY純電動概念車，令50年前的復古未來主義添上科幻感。

新車擁有時尚啞銀色車身，換上品牌最新的標誌性像素化LED頭尾燈。為了進一步突出其個性，除了為它配上復古合金輪圈，還將原先設於車頭兩邊、前沙板前部上方的細小長方形傳統側鏡，改以造型設計相仿的攝影鏡頭。全新車廂配置更是前衞，錶台特別採用由發光真空管製成的儀錶組，配以聲控軚環。傳統按鍵以至波棍統統被消失，取而代之是全觸控感應操作。內飾更採用啡色皮革及鍍鉻裝飾細節，巧妙地將不同時代的元素和諧融合。