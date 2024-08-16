本日日本：厚底涼鞋聯乘Sanrio　激凸Hello Kitty勁搶眼

來自美國的Crocs旗下厚底款涼鞋因不少名人明星穿搭成為了潮流的指標，近年款式更愈出愈多，當中有見今年年初與Sanrio的合作大受好評，雙方最近推出第2彈合作。今次聯乘以Hello Kitty、玉桂狗、Kuromi及My Melody為主角，主打輕鬆涼爽的鞋款，最搶眼的有「Hello Kitty CLASSIC CLOG」，紅白色為主調，波點圖案配襯Hello Kitty 的大頭與蝴蝶結圖案，並且更有大大個立體的鞋扣，激凸效果十分搶眼，分別有嬰兒、兒童與成人尺寸。而「玉桂狗CLASSIC CLOG」是簡約藍白色系，放上立體玉桂狗，同樣有嬰兒、兒童與成人尺寸。另外還有My Melody與Kuromi STOMP SANDAL，黑桃紅色系，加厚的鞋底旁邊有My Melody與Kuromi的圖案，只有女士尺寸。如果想買嬰兒與兒童尺寸可選較薄底的SANDAL款式。另外還有多款Sanrio角色鞋扣，可以自由配襯。