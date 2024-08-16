Gin Lee上動物傳心術課程　衛詩雅籌備婚禮感疲累

藝人李幸倪、衛詩雅、溫碧霞、黃明德，今日在英皇老闆楊受成率領下到銅鑼灣出席0 e:ffect Concept Store開幕活動。本月26日生日的Gin Lee，已安排了特別的慶祝活動給自己，就是到台灣上一個動物傳心術課程，想跟自己的愛貓好好溝通，「佢年紀大，身體有小毛病，想知佢嘅需要，都可以幫吓同事嘅寵物。」笑言將來或可能成為第二份職業。衛詩雅（Michelle)原來亦有學過動物傳心術，都是為了與屋企貓狗好好溝通。

正在籌備婚禮的Michelle表示終於明白婚禮有很多事忙，令她非常疲累，婚事已搞得七七八八，「婚宴日子和行禮日子已定喺明年2月舉行，試咗裙掛，但未試婚紗。」Gin Lee即場自焉在婚禮上唱歌，又會準備人情，認真老友，Michelle笑言：「我會拋花球畀你。」問幾時輪到Gin Lee嫁，她表示暫時只想努力工作。

提到Michelle早前上譚玉瑛（阿譚）的電台節目，遭阿譚踢爆她曾帶前度出席派對勁尷尬，Michelle表示每次直播都會有講錯說話，認為今次屬少誤會，不過當日駕車回家驚到震，笑言現在提起也緊張流汗，認為每個人都有過去，相信未婚夫會理解，所以覺得感情事應該低調，Gin Lee表示認同會謹記。