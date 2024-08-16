洪永城梁諾妍爆因跑步結緣　互相示愛閃暈網民

洪永城（Tony）與太太梁諾妍（Inez）向來恩愛，兩人最近拍片跟網友分享由相識到拍拖及結婚的經過，透露兩人是因跑步而結緣。Tony表示：「我原本唔係好鍾意跑步，喺一個跑步聚會入面見到佢，覺得呢個女仔幾好，我就突然間愛上跑步，愛上咗佢。」Inez篤爆對方謂：「我哋認識嘅時候，佢同我講佢好鍾意跑步，當時佢自拍好多跑步動態放上社交網，令我覺得呢個男仔都好鍾意跑步，同我好夾。」Tony聞言即自爆：「嗰啲相係我落街影完返上屋企。」

被問到什麼時候確定對方可托付終身？Tony大讚老婆性格好、個人好正能量、開心活潑又單純，甚至有少少蠢，認為是一個很好的結婚對象，而Inez則認為在對的時間遇上對的人最重要，又澄清兩人不是外間所指奉子成婚：「我係有一個生小朋友嘅衝動，當時我係諗不如生小朋友先，然後順便結婚，我哋係有計劃去生第一個小朋友。」

至於夫妻相處之道，Tony大晒金句謂「結婚就要迎合對方習慣，千祈唔好要對方迎合你嘅習慣。」Inez笑指對方性格大頭蝦，但因自己更大頭蝦，所以令老公要進化成一個體貼的人，更笑言：「結婚有小朋友洪永城，變成嘮叨叔叔。」另外，兩人又大玩夫婦默契大考驗，不過在7條問題中，兩人無一條答案是一樣，Tony笑謂：「我哋係好唔同嘅人，即係好互補。」最後兩人又肉麻互相表白，網民看畢都表示被他們閃暈。