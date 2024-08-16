吳浩康為養家乜都做　感激JW曾自掏腰包買飛撐場

歌手吳浩康（Deep）、王灝兒（JW）及張馳豪（Aska）今晚（16日）現身黃竹坑一商場為小型音樂會擔任表演嘉賓，吸引大批歌迷圍觀。吳浩康於台上感謝大家陪伴他20年，又爆2017年開騷時，JW真金白銀購買了一整行門票入場支持，十分感謝對方。

Deep透露為賺錢養家，現時除接商演外，亦有繼續接地盤工程及教唱歌，問到如何分配時間？他坦言會優先選擇收入較高的工作。而近期他亦跟朋友合資經營急凍魚肉湯及碗仔翅，希望能將香港美食推到世界各地，又表示另有跟朋友合作搞上門到會，笑言自己只負責宣部分，大家可以放心食用。另外，他還籌備新歌，找來了一位上海的音樂人當監製，感謝對方仗義相助：「佢好幫手，機票錢都冇問我攞，佢本身有正職，而自己都有工作，要夾時間，所以最快都要年底先開始錄音。」他坦言現時以自己錢出歌，要比以往計劃得更周詳。

至於曾是Aska導師的JW，笑言「睇住佢大」，又大讚對方有很大進步。Aska則憶述參賽時，曾因一次綵排未如理想，令他變得很頹廢，感謝JW當時對他開解並給予建議改善，才令他能愈做愈好。提到JW自掏腰包買飛支持Deep一事，她解釋指對方有很多金曲，自己和身邊很多朋友一直都很喜歡他，又言希望未來有合作機會。

早前JW夥拍鍾柔美和詹天文，與一班候選港姐為港姐主題曲錄音及拍MV，她搞笑表示拍攝時發現自己有「3個之最」，她説：「我係入面年紀最大、最矮同最唔瘦，不過首歌個主題係『Proud to be a woman』，雖然我有3個最，但無論乜嘢類型嘅女士，最重要係有自信！」