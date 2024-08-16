鄭俊弘開Talk「天使綜合症」兒子撐埸：佢冇喊仲好興奮

藝人鄭俊弘、黃劍文、葉巧琳和陳凱彤主演的以張國榮（哥哥）為主題的音樂劇《為你鍾情》，今日（16日）假西九文化區戲曲中心開鑼，鄭俊弘太太何雁詩亦有到場支持。另外《中年好聲音》的羅啟豪、顏米羔、林思彤、王梓軒、林志美和韋綺珊等均有到場支持。

四位主演員均表示有少許緊張，透露剛剛綵排時有甩漏，葉巧琳笑言：「錯咗嘅就係錯咗，陣間就唔會再錯。」又言他們辛苦綵排了39日。講到今次音樂劇主題是向哥哥致敬，他們透露音樂劇中有很多對白都是從哥哥拍過的電影橋段中抽出來，保留了哥哥的精神，希望能夠鼓勵到大家。陳凱彤稱剛剛綵排跳舞時有一瞬間感到頭暈，不過最後都沒有大問題，他們又指有一位演員扭傷腳，腫到雞蛋般大，不過依然會繼續參演。鄭俊弘言下午剛舉辦了一場給患有「天使綜合症」孩子看的專場，兒子亦有在觀眾席上看，問到兒子有沒有反應？ 鄭俊弘說有聽到兒子叫了一聲：「佢完全冇喊，仲好興奮，佢仲睇晒全場。」

黃劍文又言叫了粉絲會成員到場支持，提到好友周慧敏也會到場觀看，黃劍文指周慧敏向自已說了句「Good Show」，問到會否感到壓力？黃劍文說：「佢哋嚟支持更加有力量，而且見到大家好開心跳舞，非常有感染力。」

至於羅啟豪、顏米羔和林思彤就表示特地來支持好友黃劍文，三人都表示對音樂劇感興趣，本身是導演的顏米羔言：「電影有take 2，但舞台嘅嘢係一次過，而且舞台劇要嘅專注度都高好多。」而羅啟豪就表示舞台劇除了要做出誇張表情，臨場的即時反應都好重要。問到顏米羔有沒有想過寫舞台劇劇本？顏米羔表示沒有這方面經驗，不過如果有經驗都想試：「電影同埋舞台劇係思維上嘅處理唔同，同埋舞台劇最正係演員身體上嘅郁動。」又言黃劍文四肢發達，人好簡單，相信今次演《為你鍾情》的音樂劇無論唱歌還是跳舞都難不到對方。