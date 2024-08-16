我咁索，大婆點同我鬥呀！（互聯網）

做小三嘅必要條件，唔單止要省鏡身材正，仲要床技出色先至有望坐正！以上言論係四仔片廠講嘅，佢哋仲拍咗好多以小三為主題嘅作品埋畀大家睇，滿足男士嘅幻想添！

美股誘惑

小三真係好「股」惑！唔信嘅話，就要睇Porn Pros推出嘅《Cum From Behind #7》，就明白點解喇！作為片廠嘅人氣美股系列，今次唔單止搵來Veronica Church、Anissa Kate等多位優質股脫星參演，更加入偷情素，故事講呢班小三為咗箍實人夫嘅心，不但化身成小鳥依人，更以誘人美股令對方深陷迷魂陣，難怪佢哋有信心坐正啦！

酒店偷情

片廠Private出品嘅《The Love Hotel》，由Dave Menich執導，Jayla De Angelis、Geisha Kyd等索爆脫星飾演嘅小三，憑住喺床上施展渾身解數，成功取代正印位置。呢班小三本身喺酒店工作，方便跟假借出差為名嘅人夫偷情，並憑住出色嘅床技及狂野嘅反應，令人夫走唔出佢哋嘅手指罅。

共侍一夫

原來小三要坐正，未必要跟正印大鬥法！想知固中竅妙，Sinful XXX炮製嘅《Gotcha!》便解答到你。雖然片廠只搵來Karina King及Lenina Crowne兩位脫星演出，但係佢哋人氣十足兼號召力強，必定令四仔迷睇到舔舔脷！內容係講小三Karina King跟人夫床戰時，被大婆Lenina Crowne捉姦在床，卻估唔到佢春心大動並加入戰團，自此之後愛上咗玩3P，更同小三成為姊妹，每晚共侍一夫。

碟評

今次推介嘅3套作品，可謂各有各精彩，好似玩股惑嘅《Cum From Behind #7》，作為股民必定要捧場。想要有偷情Feel嘅話，《The Love Hotel》就最啱睇！不過講到有新意嘅非《Gotcha!》莫屬，點諗到小三同大婆會成為姊妹，兩人喺床上共侍一夫呢？