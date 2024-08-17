【是日通勝】

農曆七月十四

甲辰年 壬申月 癸丑日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：動土、開倉、安葬

忌：移徙、詞訟、乘船

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：37、06、44

幸運顏色：金黃色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：沒有急於要完成的工作，可慢慢逐一處理。

金牛座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

雙子座：爭取人情資本有着數，事業上獲不少機遇。

巨蟹座：有必要檢討財務狀況，可避免荷包大出血。

獅子座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

處女座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

天秤座：心浮氣躁難解決問題，凡事向好的方面想。

天蠍座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

人馬座：行事高調冇好處，要學懂尊重別人的想法。

山羊座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

水瓶座：心態消極，怨氣重，要小心處理人事問題。

雙魚座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）羊 心情差

鼠：桃花旺，跟意中人的關係有機會拉近。

牛：人緣不錯，是展現社交手腕的好時機。

虎：欲速則不達，愈是急於求成愈易出錯。

兔：荷包有進帳，但處理大額投資要留神。

龍：容易有得過且過的心態，對事業不利。

蛇：無風無浪又一天，沒有事情需要操心。

馬：情緒不穩，容易被閒言閒語打擊士氣。

羊：是日沖煞，事業運不佳，情緒易激動。

猴：時間分配太側重工作，小心伴侶詐型。

雞：事業順利，宜抽時間關注身邊人需要。

狗：身邊有貴人支持，生活壓力得以紓緩。

豬：失敗乃成功之母，遇挫折亦不應氣餒。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最大方的3大星座

1.人馬座

人馬座是一個非常開朗和樂觀的星座，為人大方，喜歡分享，亦非常樂於助人，願意給予他人幫助和支持，並分享自己的財富和知識。此外，人馬座的人非常熱愛冒險和探索，喜歡開拓新的領域，不斷學習和成長，以實現自己和他人的夢想。在人際關係中，他們通常是一個開朗、大方和友善的伴侶。

2.獅子座

獅子座是一個非常自信和有自尊心的星座，亦非常慷慨和富有，樂於給予他人幫助和支持，並分享自己的財富和知識，非常大方。他們也非常有領導力，喜歡帶領團隊並激勵他人，以實現共同的目標。在人際關係中，獅子座通常是一個自信、大方和慷慨的伴侶。

3.水瓶座

水瓶座是一個非常創意和獨立的星座，富有創造力和想像力，會用自己的想像力來創造新的事物，並分享自己的創意和知識。此外，水瓶座的人也非常獨立和自主，喜歡探索自己的興趣和愛好，以實現自己的目標和夢想。在人際關係中，他們通常是一個創意、大方和開放的伴侶。