《異形：羅穆盧斯》用道具拍攝　Cailee Spaeny指異形似活生生

由列尼史葛（Ridley Scott）執導的《異形》（Alien）與占士金馬倫（James Cameron）執導的《異形續集》（Aliens）都是科幻經典，來到系列第7集，《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）由《禁室殺戮》（Don't Breathe）導演Fede Álvarez執導，劇情與《禁室殺戮》有種有趣的呼應，除了拍出困獸鬥的恐懼感，都是講述一班年青人爆格爆出禍，遇到「成孕」危機，不過今次要爆的是一個被廢棄的神秘太空站。電影藏有大量與《異形》系列其他作品的關連，可謂粉絲服務滿載，亦帶來一些新變革元素。

今集女主角是以《美國內戰》（Civil War）走紅的Cailee Spaeny，她受訪時坦言受系列元老薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）影響：「我睇住薛歌妮演佢個角色，佢當年係為類型片帶來改變嘅一部份。我永遠都做唔到佢，但我將好多自己放入角色入面，嘗試令佢變得更立體，希望角色更有生命力。」她又談到今集特別使用更多道具模型拍攝，而不是純粹依賴電腦特技：「我哋用咗好多道具，我哋搵咗整《異形續集》道具嘅工作人員返嚟，製作啲異形模型。佢哋真係好愛呢隻生物。我哋又有傀儡師去操縱啲『抱面蟲』，見到啲模型時，佢哋感覺好似有生命咁！」