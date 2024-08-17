炎亞綸疑捲金錢糾紛　遭「欠錢還錢」大字報追債

台灣男星炎亞綸去年捲入桃色風波，演藝事業煞停1年多，隨着官司和解後逐漸復出更接下新劇，再戰娛圈。誰知再被爆出小插曲，該劇日前舉行首映會，他因人在日本工作而缺席，沒想到電視台門口卻突然出現一輛黑色車，上方寫着「炎亞綸欠錢還錢」引起熱議。據報道，該車司機先是下車詢問工作人員炎亞綸是否出席記者會，得知「沒有」後就回到車上，繼續臨停在黃線上；由於該車未有違法，工作人員亦不能強制趕走，深感無奈。

對此，經紀公司「晴空鳥」回應是9年多前拍片糾紛，炎亞綸被當時的經紀公司安排拍攝香港電影，不過快10年卻遲遲沒上映，直到今年3月陸續收到表明是「幫派人員」告知，聲稱要代替香港電影公司來索取賠償「整部電影的製作費用」。但炎亞綸只是主演之一，已圓滿履行演出合約義務，本就不應該負責電影上片與發行等相關事宜，坦言：「我們也很期待電影能夠圓滿上映，觀眾可以看到十年前的炎亞綸稚嫩的模樣。」

事件曝光在網路引起熱議，炎亞綸也親自現身相關報道的留言區，表示：「此刻才真正理解被黑道威脅是甚麼感覺～回想當時說我利用黑道威脅別人，說話不用負責的年代，造謠不用本錢。」對於網友表示相信他，炎亞綸也直回：「不用『相信』，這種事就是當時簽約的經紀公司想置身事外造成的」、「看這世界能亂成甚麼樣子吧～共業，不講話保持沉默變成好欺負的目標」。