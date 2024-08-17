羅志祥被粉絲愚弄　精神崩潰：很難受

「台灣舞王羅志祥」復出後活躍社交平台，日前他公開了多張截圖，見有網友私訊詢問他「跨年演唱會是否為上次舊的內容，因為朋友找我去意大利跨年，如果是舊的我就跟朋友去，如果是新的，我就叫她陪我去（看演唱會）」。

寵粉的羅志祥親切地回應，指跨年場次是全新內容，從舞台、服裝到舞蹈編排都不一樣：「只有我本人是舊的，謝謝。」網友見偶像回覆表現驚喜：「天啊，謝謝你回覆我」，但未幾情況逆轉，粉絲續表示：「那我跟朋友去意大利囉！謝謝你！祝你演唱會加油哦」，回覆讓羅志祥措手不及急回：「給我回來！」

看到該網友不讀不回，羅志祥又再寫下一大段：「我應該是沒理解錯你的意思吧，你說如果演唱會是舊版的你要去意大利看跨年，我覺得合理，可是我說我演唱會是全新的，只有偶本人是舊的，只是這個偶本人是舊的這個舊，你就不來看，偶就不理解了」，他再加上一句「回偶」。

沒想到粉絲真的回覆，粉絲開心表示「哇！你打好多字給我耶！好開心我要去跟我朋友炫耀一下，小豬你好親民喔。」羅志祥道謝後再追問對方是否來演唱會？「您可以回答偶的問題再去炫耀嗎？因為不解開偶心中的結，偶心中難受」。

誰知該網友完全未有理會羅志祥心中的糾結，只不停開心表示要把對話PO到社交平台炫耀，令羅志祥心急地再表示：「可以回答我的問題嗎？」事後，他越想越不對勁，上載一張亂髮鬼臉自拍照，崩潰喊道：「不解開偶心中的結，偶真的難受呀」。截圖曝光後笑翻粉絲，打趣說「你今晚要睡不著了」、「好好笑，已讀亂回。」