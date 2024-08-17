謝東閔「裸辭」離巢無綫　想同朱智賢情侶檔拍住上

藝人謝東閔、朱智賢、鍾柔美以及應屆香港小姐亞軍王怡然等人昨晚（16日）現身慈善舞會，今次是謝東閔離巢後首次出席活動，他表示離開後大感開心，笑言過去的14年一直為同一間公司合作，是時候要出去發掘新機遇，又言未知會否再簽公司：「因為我決定要走嘅時候都冇乜準備，但覺得離開咗先。」又言只要是有錢賺的工作都會有興趣，表示想找機會約一班好兄弟，包括金剛和林子善一起合作拍節目。

問到會否想與女友朱智賢在工作上合作？謝東閔就表示想和女友一起拍寵物題材的節目，因為家中狗狗年紀老邁，病痛纏身，所以如果拍寵物節目就可以帶上狗狗，方便照顧。問到離開無綫時有沒有與公司在合約上發生拗撬？謝東閔表示沒有，又強調樂易玲對自己非常好。他又表示今次離開的決定與早已離巢的女友朱智賢無關：「因為我哋兩個擅長嘅範疇都唔同，我叻佢咁多。」談到近日有傳媒指二人感情變淡有分手危機，謝東閔笑言經常見到這些報道，但不知原因，又謂二人感情一向低調，不喜歡在網上放閃，問到二人甚麼時候拉埋天窗？謝東閔表示順其自然，搞笑說：「等我開20、30間音樂中心先再結婚。」

另外，朱智賢表示對於男友謝東閔離巢的決定沒有給任何意見，表示就算自己做決定時，都不喜歡別人左右自己，又言不覺得男友離開後變得開朗：「都係同平時差唔多。」她又指不想和男友合作拍寵物節目，因為覺得這樣對寵物太辛苦，還是拍人比較好：「我唔介意拍旅遊節目，可以拍『兩日三夜』一齊去冒險，食嘢都得我擅長。」提到近日有傳媒指他們感情變淡，朱智賢表示沒有，又指他們一向不喜歡在網上放閃，問到她近期少了在網上分享搞笑短片，她指因為媽媽近期入了醫院，忙於照顧，不過現在一切正常，媽媽亦出院了。

至於鍾柔美表示近日開始了拍攝新劇《特勤女將》，稱最近拍戲都要拍至凌晨才能回家，睡眠時間大幅減少，不過會盡力適應。她又言劇組前輩好犀利，表現相當專業，即使長時間拍戲，都表現得好精神奕奕，問到鍾柔美有沒有向前輩請教？她表示向前輩詢問有關劇本背誦的事，想學習背對白。同時鍾柔美稱劇中作為她媽媽的邵美琪幫助到自己拍劇時放鬆，而飾演她好友的羅毓儀演技自然，笑指自己今次劇中演偶像，負責跳舞唱歌是本色演出：「我都係做自己，所以冇乜演技，不過有一場戲要扮飲醉酒，但我未試過飲醉，所以惟有扮企唔穩，我已經盡晒力。」