日本「骨格診斷測驗」　網購買褲話咁易

網購衣服已經成為大部分人的生活習慣，但對女生而言，往往褲裝是最難挑選，如果只單憑想像力判斷是否合適，只會增加中伏機率、衣不稱身。為了令女生們更容易網購到適合褲裝，日本就有「骨格診斷分析協會」的創辦人二神弓子提出一套「骨格診斷測驗」，只需要回答7條問題，就能得知自己屬於直線型、曲線型還是自然型中哪種身材，從而更能掌握挑選褲裝的方向。

1.你最常被稱讚的形容詞是？

A：端正挺拔

B：文質彬彬

C：個性獨特

2.你變胖時會最先胖哪裏？或是減肥時最難瘦的地方？

A：胸部或手臂

B：肚子或臀部

C：沒有特別明確，均匀肥均匀瘦

3.肩膀到手臂的特徵是？

A：平肩，手臂偏粗

B：削肩，手臂有肉但不斷太粗

C：筆直的直角肩，肩膀看得到骨頭

4.腰線的高低感？

A：腰線明顯偏高

B：腰線或臀部位置偏低

C：腰線不太明顯

5.大腿和小腿的粗細特徵是？

A：大腿肉肉的，比小腿粗，小腿線條直

B：整體大腿小腿差不多粗細，腳踝纖細，小腿線條可能有些彎(O型腿)。

C：整體看來大小腿肉感不明顯，反而看到青筋的感覺

6.膝蓋的特徵？

A：感覺膝蓋肉肉的，不太看得到膝蓋骨

B：略有骨幹，大小適中

C：膝蓋骨頭明顯比較突出

7.腳的大小和腳背的特徵？

A：腳背比較高而有肉，與身高相比，腳的比例偏小

B：腳背低，瘦腳板，與身高相比的比例剛剛好

C：腳背的高度沒有明顯偏好或低，但與身高相比，腳的尺寸明顯偏大

分析結果

直線型身材

如果你的選項是A比較多，則反映出你是「直線型」，這種身材特徵是具有前凸後翹的立體感，身材又厚度且腰線偏高，而且從正面、側面都能看出肌肉的線條，不過小腿較為筆直，因此在選擇褲裝時可選擇合身而不緊身，且配合簡約線條的直筒褲。

波浪形身材

如果你的選項是B比較多，則反映你是波浪形身材。這種身材特徵是單薄一些，肌肉綫條不明顯，腰線亦偏低，整體給人的感覺是纖瘦柔弱的形象。因此這種身材的女生可以選擇有曲線的修身褲裝，例如小喇叭褲、錐形褲等。

自然形身材

如果你的選項是C比較多，則反映出你是自然形身材。特徵是四肢和鎖骨擁有明顯骨感，即使發胖了亦不太明顯，因此比較適合寬鬆隨性的穿搭。購買褲裝時可選擇大一號的單品，增加下半身的重量，營造寬鬆感，可選擇如寬版牛仔褲、工裝褲或Oversized的褲裝。