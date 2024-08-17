【暑假消費回贈浪接浪】屯門時代廣場推「美饌佳餚印花賞」優惠

【營業資訊】正值暑假消費旺季，為刺激顧客消費，恒基地產旗下屯門時代廣場「夏日熱浪賞」 推出「美饌佳餚印花賞」活動，至8月31日前繼續賞不停！於活動期間，H·COINS會員於指定餐飲商戶單一消費滿HK$300，即可獲１枚電子印花；累積滿3枚電子印花，即賞總值HK$60購物電子禮券。顧客可於消費同時賺取回贈，全方位滿足您的需求，讓你於炎炎夏日，享受不一樣的美食體驗！

匯聚環球美食 探索世界各地的美味佳餚

屯門時代廣場就如美食天堂，匯聚了中菜、亞洲料理、西式佳餚等各式美味佳餚。無論您是喜歡開胃清新的泰式料理，還是融合古今精萃的中式風味，這裡都能滿足您的每一個味蕾。

近日，人氣泰式餐廳「水門雞飯」正式落戶屯門時代廣場，其中廣受好評的泰式雞飯，更是餐廳外形成人龍的主要原因，皮爽肉滑的口感，配上泰式獨特的香料調味，定能在這個悶熱的夏日為您帶來一股清新的感受。

喜歡假日與家人歎「一盅兩件」可以到「功夫點心」，在舒適的環境中品嚐傳統做法的手工點心，享受假日悠閒的時光。

想在忙碌的生活中品嚐高質火鍋放題，「牛摩」必定是不二之選，一個價錢即可享受超過26品優質肉類、火鍋配料及甜品，最近新推出脂肪分佈合理，肉味濃厚的M9+ 和牛火鍋放題，絕對適合與三五知己吃個痛快！