果味月餅　召喚榴槤控

雖然9月中才到中秋節，但各大品牌已磨拳擦掌，除有各式優惠，還推出不同的口味來吸客。提到果味月餅，近年勁多榴槤口味登場，人氣的貓山王外，也有其他口味拼配，再加上節慶折扣，肯定吸引榴槤控。

送你免費食

軟糯又富獨特香氣的榴槤一向有人氣，本地榴槤品牌推出的黑白榴槤冰波月餅，選用馬來西亞樹上熟的黑刺和貓山王果肉製作，配上黑白色冰皮，軟滑美味，買三盒以上會有不同的折扣。另外，品牌特別推出「送你一年免費食榴槤」的活動，客人於官方社交平台讚好，在指定貼文中回答問題，並在自己社交平台分享，品牌會於9月19日挑選3位最具創意答案讓網民投票，最高票數者可獲1年免費食榴槤，想做幸運兒就要留意喇！

軟滑流心

有酒店集團旗下不同的酒店推出多款新口味，金鐘五星級酒店米芝蓮星級中菜廳推出流心貓山王榴彈月餅，質感綿密、豐厚滋味，另外有新出芋頭和開心果口味的皓月麻糬月餅。福建菜餐廳則有福建月餅禮盒，餡料以冬蓉、金華月腿、五花腩和瓜子仁等製作，坊間少見，指定會員在9月16日前選購有8折。黃埔五星級酒店則有限量新推的黑刺榴槤冰皮月餅，除此之外，客人於酒店選購含黑刺榴槤和法式焦糖椰子口味的法式焦糖冰皮月餅二重奏，師傅會即席用火槍炙燒表面至金黃焦脆，分外吸引。

即日換領

現時買月餅，大多是買禮券，想即時食都有計。尖東五星級酒店的榴槤美食一向出名，今年推出全新包裝設計的貓山王榴槤冰皮月餅，啖啖榴槤肉好過癮。為令客人可即時分享美食，特地提早可即日起換領，提早感受中秋喜悅，9月3日前訂購月餅會有早鳥優惠。

親民之選

北歐家具品牌的榴槤雪糕人氣鼎盛，今年首次推出黑刺及貓山王榴槤冰皮月餅，富有酒香味的黑刺和餘韻回甘的貓山王，各有特色，最開心是價錢較親民，自用或送禮都無咁肉痛。

泰國金枕頭

除了馬來西亞的品種，港人對泰國榴槤同樣熱愛。泰國品牌選用金枕頭製作榴槤冰皮月餅，標榜果肉佔45%或以上，軟糯外皮配爆香的榴槤肉，鮮香無比，而且品牌有輕享裝和禮盒裝，兩款月餅重量不一，可按喜好挑選。其他有杧果芝士冰皮月餅和榴槤軟心月餅等選擇。即日至8月31日，在指定快閃店或網站選購任何產品，可享低至8折優惠，於網站購物滿指定金額，有免費送貨服務。