陳貝兒密密飛冇桃花　媽咪緊張：有冇識到中東酋長

藝人陳貝兒今日（17日）到尖沙咀出席活動，她透露終於有機會放假，所以報了一個旅遊團，將於10月帶同媽媽一起去敦煌旅行，表示過去都忙於工作，甚少陪伴媽媽，而媽媽又經常幫忙要周圍飛的自己打點香港一切事務，所以都想藉住今次旅行多謝媽媽，又言今次旅行會和其他團友一齊參與篝火晚會和駱駝等活動。

她又稱剛剛才回港，在過去的兩個月為拍攝節目《無窮之路4》共去了7個國家，笑言今次是拍得最辛苦的一年，不但行程遙遠，期間還要在沙特阿拉伯的高溫底下拍外景，差點中暑，不過最後都冇大礙。她又指出道了20年，飛過好多地方，認識到很多朋友，擴闊了社交圈子，但即使已經去過很多國家，陳貝兒仍然欠缺桃花運，提到人生伴侶，貝兒就表示隨緣，又謂媽媽經常關心自己的感情狀況：「佢成日問我中東有冇識到酋長啊，塞爾維亞有冇啱啊？不過都係做嘢，所以冇識到（媽媽介紹？）佢又冇，佢想我自己搵。」又指擇偶最重要是另一半能夠溝通得到，相處開心。

提到近日有報道曝光陳貝兒所住的豪宅，貝兒就笑言住屋最重要舒服，指房子已經住了一段時間，問到是否拍完4季《無窮之路》後賺到不少錢？她說：「我覺得賺咗好多飛行里數，錢就唔知，未計數。」至於問到手中有多少物業時，她就避談笑言：「等我諗吓先。」