一田逾萬件筍貨低至2折出售　顧客「無上限」掃貨

【營業資訊】美食博覽如火如荼，同時一田推出夏日購物賞，更首次於8月加推，由8月16日至25日，全線15間分店及5個特別展場內有逾萬件質優價抵貨品低至2折發售。一田特別聯同北海道縣政府合辦北海道食品祭，將北海道鮮貨、甜食啤酒等直送到港。活動首日，即吸引大批顧客到來買心頭好。

貨品流轉快更新鮮

顧客蔡太指，今次到來，主要購買新鮮食物，除了價錢優惠，比其他地方便宜外，覺得一田超市顧客多，貨物流轉較快，食物自然更新鮮。自己沒有設購物預算，因有工人陪同，購買數量或較多。

梁小姐與家姐一同到訪：發現今次購物賞有許多特價貨，今次買了日本蜜瓜、水蜜桃、韓國醬油蟹、澳州藍青口等，價錢都非常吸引。

除了北海道食品祭外，今次超市優惠的陣容同樣是另一賣點，多個本地品牌優質貨品亦有優惠，包括永樂麵粉廠特濃蝦子麵及陳記日式魚燒賣等。一田亦推出「買一送一」、「$100任揀4件」自由組合，主打各款零食及個人護理用品。

日本水果等鮮貨搶手

其中沙田、荃灣及大埔設有百貨分部，電器、行李、廚具亦有優惠，部份更是獨家優先發售。今次更重新推出「每日限定」優惠，一連十日將特別精選不同家品電器以超抵價發售，一田表示：日本鮮貨十分暢銷，水蜜桃、香印提子、蜜瓜及雞蛋於部份分店一度售罄。今日開店6小時，全線單日營業額比平日增加五倍，相信未來一周有更多市民會把握暑假假期掃貨。