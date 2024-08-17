黎諾懿兒子有要求　嫌棄母親手勢點名老竇下廚

藝人黎諾懿今日（17日）出席活動，育有兩子的諾懿笑言近期忙於陪囝囝放暑假，坦言忙過返工，不過囝囝終於要開學了可以放鬆一下，他又言以前細個讀書時日日都不願早起上學，但現在日日都要早起送囝囝上學：「依家日日都要早起過佢哋，仲要煮嘢畀佢哋食，幾乎每日都6點半起身，搞到開始有啲頭暈，唔知係咪年紀大。」表示因為囝囝對吃非常有要求，經常嫌棄學校食物：「佢成日覺得學校嘢唔好食，仲話我係廚師嚟，梗係要煮畀佢食。」笑指平時太太李潔瑩親自下廚都會被嫌棄，指爸爸煮得更好。

提到太太李潔瑩卸任慧妍雅集會長一職，黎諾懿指太太曾表示過想連任，不過最後被自己說服放棄：「我話細仔要開學，如果可以分擔吓就好，因為太攰，兩個仔返放學時間唔一樣，同埋大仔都開始大，係學業上要跟足少少，想佢學啲有用嘅嘢，唔可以再好似以前咁淨係畀佢玩。」不過黎諾懿深信學業成績是不重要，最重要是學做人和學語言。

講到工作，黎諾懿指希望可以加快籌備馬來西亞深度遊的節目，透露今次他除了做監製，同時都會參演，表示希望能夠邀請新朋友或未曾合作過的藝人做嘉賓，問到心目中可有人選？他說：「陳䁱華，我好鍾意佢，同埋李佳芯我都想請，不過我知佢最近還遊世界，但我深信我請佢佢都會嚟。」又指等日本當地情況穩定，就會立即飛去拍旅遊節目。