AK預告MIRROR中秋出團歌　透露組小分隊最新進度

MIRROR成員江𤒹生（AK）和李駿傑（Jeremy）今日（17號）現身機場直播室，兩人表示中秋節前將推出團歌，緊接分組進行小組Project，AK將孖兩個成員以上錄新歌及拍MV，不過暫時未可透露名單，又指和12位團員默契好，所以分組相信一定夾。

談及身處機場，AK謂身邊的Jeremy正是旅行好腳，因為他夠細心：「我只要帶個人同Passport就可以起程，佢會帶晒所有嘢。」而Jeremy則言想和AK去旅行，因他是「外貌協會成員」：「有個靚仔陪都開心啲。」AK隨即透露想孖Jeremy去人生一定要去一次的南非旅行，甚至去拍節目《南美拍嘢Jeremy AK好嘢》：「除咗想睇動物大遷嘥外，想去亞馬遜呢啲熱帶雨林，最難係同公司度一個月假。（拍攝要兩個月就夠時間喎？）咁唔好咁貪，個半月啦。」而Jeremy都覺得度長假都難。

談及Jeremy的新歌《TOXIC！》點擊已逾百萬，他就謂多謝粉絲支持，AK亦謂有支持Jeremy，至於AK可有支持偶像郭富城？他則說尚未入紅館捧場：「但一定會同經理人去睇。（外界對城城的新造型好大回響喎？）我封鎖晒啲消息，冇睇任何報道，因為咁先睇到最真實嘅，正如之前睇陳卓賢演唱會都係咁，乜報道都唔睇。」

另外，吳保錡和菊梓喬傳緋聞，有人目睹保錡在女方家過夜，兩人表現訝齊「吓」了一聲，表示未聽聞，問兩人可會恭喜保錡？AK說：「如果係真再恭喜啦，每個男人都有招數，而佢細心，跑長跑就夠耐力，幽默有上進心，保錡係咪要請我食飯？」