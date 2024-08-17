【Bethの食卓】五行要金要水要食佢！

立秋都過了一大半，天氣仍是持續性熱到每天汗流浹背，走在街上更是全身濕透，大家真的務必要補充身體水分。入秋後漸漸步入處暑這個節氣，俗稱「秋老虎」的時候，我們的飲食更需以益肺、滋陰及潤燥為主，我堆介吃雪耳。雪耳素有「菌中之冠、平民燕窩」之美譽，搜尋資料顯示它味甘淡、性平；歸肺、胃經。對肺、胃、腎均有裨益，有滋陰潤肺、養顏、補脾開胃、益氣清腸、養胃生津的功效。而它的「植物膠原蛋白」（實為多醣體，屬水溶性纖維）充滿膠質，又以「漳州雪耳」的膠質最多，是潤膚的良品，口感也較佳；難怪慈禧太后也對它愛不釋手。

雪耳的價格相宜，亦易被腸胃吸收；但要煮到雪耳起「膠」也需要些時間。有大廚教路，原來放入略微量小疏打就可省時，不用浪費爐火；大約30分鐘便可將雪耳快速煮到起膠。

如何挑選靚雪耳？

優質雪耳，沒有硫磺，沒有刺鼻氣味，色澤鮮白，稍帶微黃，其耳花散放，耳肉肥厚，蒂頭無黑點及雜質，朵形圓整，大而美觀。至於劣質雪耳則耳片鬆疏，參差不整，比較細朵。另外，一浸水便知龍與鳳，一般優質雪耳會發脹得比較大，而劣質發頭較低。

雪耳主要出產於四川、河南、湖北等地，福建省是主產區；其中最為著名的是福建古田銀耳及四川通江銀耳。雪耳不但含豐富營養，更含植物性化學成分，當中的蛋白質就含有17種氨基酸，其中7種更是人體必需的氨基酸，有助促進新陳代謝。而雪耳含豐富的膠質，既可養顏，又可保持皮膚光滑和彈性、減少皺紋，是非常好的護膚選擇。

這麼多好處，無理由唔記得佢，一定要常食用，無論是湯水或甜品，煮餸都可以，只要用心創作食譜便成。

玄學上雪耳的五行因性質入肺胃而且潤燥有功，加上烹調後，我們會將它歸屬金水五行，要金水這個五行的人士，吃了就特別旺起來。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com