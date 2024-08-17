NETA AYA細價細碼易入手

國產電動車大軍大舉進駐，當中主打經濟實惠、易入手的細價細碼車市場的選擇都有好幾款，包括最近貨到抵港並提供試駕的NETA AYA，家陣「一換一」車價只是16萬鬆啲，對於想平揸電動車仔代步的朋友，可以先放入你的睇車試車清單。

NETA又即哪托，是浙江合眾新能源汽車(簡稱：合眾汽車)旗下的電動車品牌，而AYA定位為入門小型純電SUV，車仔細細，車長不到4.1米，加上車載寧德時代的磷酸鐵鋰電池容量亦相對細一些，只有40.7kWh，車重不到1.2噸。車細又車輕，配合最大馬力及扭力輸出分別95PS和150Nm的前馬達前驅系統，電耗相對細。廠方公布續航力有401km，不過是NEDC標準，根據經驗實際日常駕駛的話最少打個7折就應該差唔多，即大約280km。粗略一計，若日行40km，大約行5日電量先跌至少於30%。駕駛感方面，無論力量或是操控方面屬一般，畢竟它先天設定是一輛個性溫文的代步車。

輸港的有Lite和Intelligent版，試駕車是前者，兩版本分別在於後者多配備一套多達8項功能的主動式安全系統，包括感應式車距定速巡航、前方碰撞預警、車道偏離警示、車道維持輔助等，車價相差約$5,000。至於兩版本都有標準配備，便有LED頭尾燈組、扁長的12吋電子儀錶配上平下平設計的多功能軚環、支援Apple Carplay的14.6吋直長中央觸控屏幕、後泊鏡頭、6喇叭音響、無線充電板、前後排各1個USB充電插座等。全車座椅以PVC合成皮革包裹，乘坐空間尤其是後排，適合坐上個子小的成年人或是小朋友。

規格表

車型：5門5座位電動SUV

電池：40.7kWh 磷酸鐵鋰電池

傳動及驅動：前軸馬達、前輪驅動

最大馬力：95PS

最大扭力：150Nm

續航距離： 約401km （NEDC）

懸掛：（前）麥花臣、（後）扭力桿

制動：（前、後）實心碟

充電時間：70kW DC直流電約30分鐘(30-80%)；6.6kW AC交流電約6-8小時充滿

車身體積：4,070×1,690×1,540mm（長×闊×高）