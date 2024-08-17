歸綽嶢未夠班當「仙氣女神」　冼靖峰肥底減磅有難度

歌手歸綽嶢（Nancy Kwai）今日聯同冼靖峰（Archie）及黃明德等出席音樂活動，吸引大批粉絲撐場。Nancy透露今次是首度如此近距離在觀眾面前唱歌，感覺興奮之餘帶點緊張：「今日唱現場都有啲心驚，因為有好多未知之數，我覺得自己表現有65分，始終唱歌仲未夠放鬆，應該要再享受多啲。」

問到被譽為新一代仙氣女神有何看法？她笑言：「我覺得未夠班，我未去到嗰個層次。」Nancy的歌曲向來以抒情歌為主，她稱也有聽快歌的Demo，希望有更多元化的音樂風格，但講到跳唱歌，她自問仍未敢嘗試，自嘲手腳不協調，跳唱對她來說有難度。

另外，Archie透露稍後會推出兩首新歌，慢歌及快歌各一首，當中快歌更有可能是跳唱歌，所以他開始做預備，操弗自己，他表示：「我係肥底，最肥嘅時候有200磅，所以操弗有難度，一星期要操5日，有兩日做舉機加45分鐘跑步，如果工作太忙，至少都會跑步。」他坦言現在開始有肌肉線條，希望年底可以操到8塊腹肌，問他操弗後會否以泳褲示人，他笑說：「如果練到都可以騷肌肉，視乎演出需要，但唔會刻意。」