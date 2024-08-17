阿Mo上胸和手臂感覺回復80-100% 手指也開始有麻痺感覺

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（17日）他發出第108封代禱信。

李盛林牧師表示阿Mo自從受創之後，全身只有頭和頸部有感覺，其他身體部份的感覺都消失了，接受治療後：「身體上有感覺的部份，以緩慢的速度慢慢增加。左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80-100%，手指方面也開始有麻痺的感覺。盼在這半年之內，身體的感覺能持續好轉。」李盛林牧師更表示阿Mo咳嗽的能力和感覺，也比手術前進步多了。祈盼在未來半年內，大部份的感覺功能可以回復過來。

代禱信內容如下：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 108 (20240818) - 沒有那麼多的偶然

「祂用美物使你所願的得以知足，以致你如鷹返老還童，」(詩篇103:5)

1) 【經文解說 (下)】

懂得與自己的心靈對話，這是詩篇中作者給與我們人類最大的提示。這篇心靈對話的詩篇提醒我們回顧神在我們生命中的恩典，詩人在每段人生經歷中，真實經歷了神五方面的恩惠，就是「得赦免過失」(103:3)、「身心靈得醫治」(103:3)、「得救贖脫險」(103:4)、「加上冠冕榮耀」(103:4) 和「使所願得滿足」(103:5)。這些恩惠都是信仰和現實生活具體的融合。

2) 【我們過去的經歷】

a) 【鷹重新的經歷】：在阿Mo過去兩年艱辛的蛻變過程中，的確經歷肌肉、關節、神經的重生。儘管蛻變的過程是困難重重，但阿Mo所選擇的不是等死，而是像老鷹一樣在痛苦的磨難中尋求重生。

b) 神為阿Mo預備的「美物」就是不放棄的決心，身體機能的重現。

(一) 啟言 (Mo)

1) 【腦電波配對所得「數據」配合「復康儀器」的應用】

a) 【配對前的復康】：主要是依靠物理治療和各種儀器，是一種被動的復康，目的是防止肌肉萎縮和關節的僵硬，由於腦電波的訊號因頸椎的受創無法傳達至肌肉和關節，使他們無法如常人活動。若無這些被動的活動，身體機能將逐漸萎縮，到時就藥石無靈了。

b) 【配對後的復康】 配對後的數據通過「控制器」將腦電波訊號繞過受創的頸椎，上傳下達傳到肌肉和關節，使他們重新運作。 當利用各等復康儀器時，「人和機械」在復康的操練中，隨著訓練的加強，人的控制比例也逐步增加，同時也再一次激活失去活動記憶的腦細胞。

2) 【重拾兩年失落的感覺】

a) 自從受創之後全身只有頭和頸部有感覺，其他身體部份的感覺都消失了。感謝醫護及感謝神的恩典，身體上有感覺的部份，以緩慢的速度慢慢增加。

b) 左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80-100 %，手指方面也開始有麻痺的感覺。盼在這半年之內，身體的感覺能持續好轉。

c) 咳嗽的能力和感覺也比手術前進步多了。

3) 【感恩與禱告】`

a) 為失落兩年身體感覺失而復得感謝神，祈盼在未來半年內，大部份的感覺功能可以回復過來。

b) 請為阿Mo 在「腦機」比例的參與能隨著操練而提升祈禱，以致自主的能力可以逐漸增強。

(二) Mo爸媽

1) 【凡事互相效力 – 並不是偶然】

回顧過去所渡過的醫治和復康的日子，每一個階段的轉接都是很奇妙和意想不到 。正如聖經所說：「…神是信實的…在受試探的時候，總會為你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」(哥林多前書10:13)。例如轉接到不同醫院的過程、曾遇上莫名奇妙的醫師而得脫險、不甘於維持現狀，尋找新方向的醫生教授、創新醫療技術適時的出現、身體對各項復康及創新治療有良好反應等。每一項的銜接都是天衣無縫，都是在緊急關頭就出現，可說是沒有這麼多的偶然吧，也讓我們見證上主奇妙的安排與帶領！

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神, 「108週沒有那麼多的偶然」